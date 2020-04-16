شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون أجهزة اختبار جديدة لتشخيص كورونا خلال ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بريطانيون أجهزة اختبار جديدة يمكنها تشخيص فيروس كورونا Covid-19 خلال ساعة، حيث تقوم حالياً مجموعة الصحة العامة فى إنجلترا بتقييم مجموعة أدوات الاختبار السريع التي صممتها شركة DnaNudge البريطانية.





ووفقاً لجريدة دايلى ميرور تعتمد مجموعة الاختبار الجديدة على جمع مسحات الأنف والحلق من المرضى ثم توضع تحت آلة تعرف باسم NudgeBox لتحليلها.

ويبحث الجهاز عن آثار المواد الجينية التي تنتمي إلى فيروس كورونا في العينات في ما يعرف باسم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "PCR".

وتعتمد هذه التقنية على خدمة اختبار الحمض النووي التي تحدد الملف الشخصي الوراثي للمستخدمين والسمات الصحية الرئيسية لكل شخص.

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وقال فريق من المهندسين بقيادة كريس تومازو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة DnaNudge، إن الاختبار أظهر نجاحًا في المراحل المبكرة، وقد تم حتى الآن اختبار أكثر من 200 شخص في تجربة على الاختبار.

وقال تومازو: "نتائج التحقق المبكر للاختبار فى دراسة مرضى كورونا Covid-19 كانت ممتازة".



جهاز اختبار

وأضاف: "حتى الآن النوعية (القدرة على تحديد الحالات السلبية بشكل صحيح) هى 100% لهذا الاختبار.

وقال الباحثون إن اختبار Lab-in-Cartridge قادر على إعطاء التشخيص خلال ما يزيد قليلاً عن ساعة، في حين أن الاختبارات الحالية في المختبرات المركزية يمكن أن تستغرق يومًا على الأقل أو أكثر.

وقال الفريق إنه إذا نجح التقييم، فقد يتم طرح الأجهزة في جميع أنحاء بريطانيا كجزء من الحملة لتحقيق أهداف الاختبار الحكومية، مضيفًا أن وزارة الصحة ببريطانيا قد اشترت أكثر من 10000 اختبار.