شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة أسنان فقدت عائلتها بسبب كورونا: أشعر بالوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "dailystar" قصة لطبيبة أسنان تشعر بالوحدة والخوف والرعب، بعد وفاة والدتها وجدتها بالفيروس التاجى كورونا، مشيرا إلى أنها أصبحت وحيدة فى هذا العالم، ولا تتخيل أن تستمر فى الحياة بعد فقدانها لهم.

وقالت طبيبة الأسنان أنديلا كوتيشىالتي تبلغ من العمر 25 عاما، إنها تعرضت لأصعب المواقف فى الحياة، وهى وفاة والدتها ليليانا، التى تلبغ من العمر 55 سنة، وجدتها جران فينكا، التى تبلغ من العمر 82 سنة فى نفس اليوم.



طبيبة الاسنان

"أصبحت وحيدة فى هذا العالم" هذه الكلمات قالتها طبيبة الأسنان، بسبب الحزن الشديد الذى تشعر به بسبب فراق أحبابها.

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وأشارت طبيب الأسنان: "كانت حالة جدتى سيئة جدا، لكن أمى كانت أفضل بكثير، فهى لا تعانى من أى أمراض مزمنة، وطوال حياتها كانت تتمتع بصحة جيدة، ولهذا كنت أتوقع أن أمى ستعيش".



وفاة عائلة طبيبة الاسنان

وأكملت كوتيشى أمى وجدتى ظلا في المستشفى لمدة 12 يوما، حتى وفاتهما المنية فى نفس اليوم، وهنا شعرت بالصدمة الشديدة، وأشعر الآن بأننى وحيدة فى العالم، فجدتى توفيت فى صباح يوم 5 أبريل الماضى، وأمى فى نفس اليوم مساء.



الاسنان

وأضافت طبيبة الأسنان أمى وجدتى هم كل حياتى، فوالدى توفى عام 2017 وليس لدى أخوات، فأنا أشعر بالصدمة الشديدة، خاصة بعد طلب الجميع منى أن أظل قوية وأنا لا أستطيع القيام بهذا، لكن على أن أتعلم كيف يمكن التعايش مع هذا الأمر.