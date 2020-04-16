لمواجهة كورونا.. حيل سريعة لرفع المناعة

حيل سريعة تساعدعلى تقوية المناعة بشكل جيد و إزالة الأجسام الغريبة والخلايا الخبيثة من الجسم، ويساعد على تنظيم الاستجابات المناعية ضد المحفزات الخارجية غير الضارة مثل الطعام أو أنسجة الجسم. إليك أبرز الحيل.

الماء الساخن يومياً

تناول الماء الدافئ بعد كل وجبة ثلاث مرات أو أربع مرات يومياً بانتظام يساعد على تخلص الجسم من السموم وتخفيف احتقان الأنف وتحسين نظام المناعة لديك، فإن شرب الماء الدافئ يفيد جسمك خارجياً وداخلياً.

تناول مزيج الكركم والكمون والكزبرة والثوم

استخدمي التوابل مثل الكركم والكمون والكزبرة والثوم التي توجد عادة وإضافتها إلى طعامك لإعداد وجبة صحية. يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومطهر ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا يمكن أن تفيد جهازك المناعي بعدة طرق. ويمكن أن يساعد إضافة الكمون إلى طعامك أو شرب الماء الذي يحتوي على الكمون في مضاعفة قوة جهاز المناعة. وبالمثل، يقدم الكزبرة العديد من مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة ويحتوي الثوم على مركبات تساعد الجهاز المناعي على مقاومة الجراثيم.

ممارسة اليوجا لمدة 30 دقيقة

ممارسة اليوجا بانتظام هي واحدة من أبسط الطرق لتحسين صحتك العامة. وفقاً لدراسة بحثية نشرت في مجلة الطب السلوكي، تساعد اليوجا في تعزيز نظام المناعة لديك وتقليل الالتهاب في الجسم أيضاً، مارسي اليوجا والتأمل بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل.





وضع زيت السمسم أو زيت جوز الهند

بالنسبة لزيت السمسم أو زيت جوز الهند، قومي بتسخين الزيت قليلاً ثم اغمسي قطنة في الزيت وضعيها على أنفك. يمكنك تطبيقها لمدة أقصاها 3 مرات في اليوم، ودائماً قبل النوم.

ملاحظة: ضعي طبقة رقيقة فقط.

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شرب حليب الكركم

يمكن أن يساعد شرب الحليب الدافئ مع الكركم في تقليل تفاعلات المناعة الذاتية في الجسم وتحسين صحتك العامة عن طريق تعزيز الهضم وتخفيف الألم ومكافحة السعال والبرد وتقليل الالتهاب.

يعد حليب الكركم، وهو مشروب مثالي لتعزيز المناعة، يسمى الحليب الذهبي.

طريقة صنع حليب الكركم: امزجي نصف كوب من الحليب غير المحلى وإضافة 1 ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من العسل و1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج في وعاء صغير وغليها. خففي الحرارة واتركيها على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، وصفي الشراب واستمتعي به.

القليل من زيت السمسم حول فمك

يساعد زيت السمسم في تقليل عدد البكتيريا الضارة في الفم. عندما تنشر الزيت حول فمك، تنجرف البكتيريا وتذوب في الزيت السائل، مما يساعد على تقليل الترسبات الكريهة والرائحة الكريهة، فقط خذي ملعقة كبيرة من زيت السمسم أو زيت جوز الهند صالح للأكل وحركيه في فمك لمدة 2-3 دقائق.

اشطفي فمك بالماء الدافئ بعد ذلك وكرري ذلك مرة أو مرتين في اليوم.



استنشاق البخار

اسكبي الماء الساخن في وعاء وأضيفي 3 إلى 7 قطرات من زيت النعناع أو مجموعة من أوراق النعناع، وغطي رأسك بمنشفة وأغلقي عينيك وتنفسي من أنفك. افعلي ذلك لمدة لا تزيد على دقيقتين.



مزج العسل مع القرنفل

تناولي مزيج مسحوق القرنفل مع العسل وتناوله 2-3 مرات في اليوم.