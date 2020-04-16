7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا

الخميس 16 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 92 حالة بالبلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 7 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 401 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الـ7 الجديدة لإثيوبيين بينهم سيدتان، وأن 6 حالات لهم تاريخ سفر خارج البلاد، وكانوا أيضا في مركز العزل الصحي في أديس أبابا، فيما ترتبط الحالة السابعة بمخالطة مصابين بالفيروس.

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ونوه البيان بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 15 حالة، فيما سجلت البلاد 3 وفيات بالفيروس.

ووفقا للوزارة، أجرت إثيوبيا حتى الآن 5389 فحصا لـ"كوفيد 19".

يذكر أن الحكومة الإثيوبية افتتحت، الثلاثاء، بدعم من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مركزاً جوياً خاصاً داخل مطار "بولي" الدولي في العاصمة أديس أبابا، يهدف إلى نقل الإمدادات والمعدات الطبية إلى دول أفريقيا؛ للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).