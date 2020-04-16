أعراض جديدة لفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف أطباء إسبان أعراضا غامضة يرتبط ظهورها بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، لتضاف إلى الأعراض الطبية المتعارف عليها وأبرزها السعال المستمر والحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.



واشتبه الأطباء أن الكدمات والتقرحات على القدمين ربما تكون علامة على الإصابة بفيروس "كورونا"، حسبما ذكرت صحية "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الأطباء إن المرضى الذين يعانون من الجديري المائي أو علامات تشبه تقرحا أو تورما على أصابع أقدامهم أثبتت الاختبارات إصابتهم بعدوى الفيروس القاتل.

وأبلغ أطباء في إسبانيا وكذلك في إيطاليا وفرنسا عن "العديد من الحالات'' مع استمرار وتيرة تفشي المرض في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت الصحيفة إن إحدى الحالات الأولى المبلغ عنها كانت لصبي يبلغ من العمر 13 عامًا في إيطاليا، كان يعتقد الأطباء في البداية أنها تقرحات قديمة بسبب لدغة العنكبوت تورمت وتقشرت.

وحذر الخبراء من أن الأعراض الغامضة رصدت بشكل أساسي لدى الأطفال والمراهقين، لكن الأعراض الجديدة، التي من المحتمل أن يسببها الفيروس، شوهدت في واحد من كل خمسة مرضى في مستشفى إيطالي.

وعادة ما يسبب فيروس "كوفيد-19" السعال المستمر والحمى، لكن الدراسات الحديثة حذرت من أعراض الإسهال وعلامات الجلد وآلام الخصيتين وفقدان حاستي التذوق والشم علامات "غير نمطية".

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وأظهرت دراسة أجريت في الصين أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعانون من "كوفيد-19" يعانون أيضًا من الصداع والدوار.

وأعلن المجلس العام الإسباني لكليات طب الأقدام الرسمية في بيان عن "الاكتشاف الغريب"، وقال إن المرضى الذين يعانون من تقرحات أرجوانية تشبه إلى حد كبير الجديري المائي أو الحصبة أو تورم المفاصل الناجم عن التهاب الأوعية الدموية الدقيقة.

ورصدت هذه الأعراض بشكل متزايد لدى المصابين بفيروس "كوفيد-19"، خاصة الأطفال والمراهقين، كما شوهدت العلامات أيضًا عند البالغين، ولكنها عادة ما تلتئم دون ترك ندبة أو ما شابه، وفقًا لأطباء الأطفال وأمراض الجلد في إسبانيا.

وأشار المجلس الذي يضم 7500 عضو إلى أنه على علم بنتائج مماثلة في إيطاليا وفرنسا، ونصح بالحجر الصحي للأطفال عند رصد مثل هذه العلامات، مع عدم التصرف "بقلق لا أساس له".

ويقوم الخبراء الطبيون في إسبانيا حاليًا بجمع قاعدة بيانات للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بالإضافة إلى وجود علامات على أقدامهم.

وسجلت إسبانيا أكثر من 177 ألفا و633 إصابة بالفيروس، وأكثر من 18 ألفا و579 وفاة، بينما تعافى 70 ألفا و853 شخصا حتى صباح الأربعاء.

ويكافح العالم في الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأربعاء، إلى 127 ألفا و630، وبلوغ عدد المصابين نحو 2.02 مليون شخص، بينما تعافى 491 ألفا و911 شخصا.

