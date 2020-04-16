متى يبدأ الطفل فى التقلب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 01:42 مساءً - التطور الحركي للطفل ومهاراته الحركية لا تقوم بدورها الفعال إلا مع جهاز عصبي وهيكل عظمي سليم، ولا بد أيضاً من اكتمال عمر الجنين داخل الرحم أي نضوجه، وكذلك لا بد من توفير غذاء متكامل يوفر للطفل احتياجاته، مع إيجابية الأم في مساعدة طفلها وتحفيزه ليقوم بحركاته المتوقعة في عمره، وتقلب الطفل من بطنه إلى ظهره أو العكس أحد العلامات المهمة التي ترصد صحة وتطور نمو الطفل .معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال؛ للحديث عن :متى يبدأ الطفل في التقلب، وما هو دور الأم، وما الأسباب التي تعوق ذلك؟

وضعية البطن ومتى يتقلب الطفل؟

تقلب الطفل يحتاج بداية أن يكون الجزء العلوي من جسمه قوياً ومتحكماً جيداً في ثقل رأسه ورقبته، ويكون قادراً على التنسيق بين حركة ذراعه وساقه أيضاً، وهذا لا يحدث بين يوم وليلة؛ ففي الشهر الأول إذا وضعت طفلك على بطنه يحاول أن يدير رأسه ليبعد أنفه عن السرير، وربما حاول أن يرفع رأسه برهة، وفي الشهر الثاني يستطيع المحافظة على رأسه في وضع الوسط، ومع الشهر الثالث يبدأ الرضيع في رفع صدره ورأسه في وضع قائم لمدة تصل إلى عشر ثوان، أو بضع دقائق.

ومع بداية الشهر الرابع يستطيع الطفل المُلقَى على بطنه الاهتزاز مثل الطائرة، وأن يتدحرج على جانبه، وفي الخامس يحاول أن يضغط بيديه على المرتبة حاملاً وزن جسمه بذراعيه، وفي عمر 5 - 6 أشهر يبدأ الطفل التقلب من الظهر إلى الأمام، وهي العلامة الفارقة والأكثر صعوبة، شرط أن يحصل طفلك على تمرين وضعية البطن؛ لمساعدته على تطوير عضلات قوية وتحكم جيد في عنقه؛ حتى لا يستغرق وقتاً أطول للبدء في التقلب.

كيف أساعد طفلي على التقلب؟

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1- ضعي طفلك على بطنه عدة مرات خلال اليوم حينما يكون مستيقظاً؛ لتساعديه على التقلب، ولا بد أن يكون تحت إشرافك، وشجعيه بوجود اللعب والنظر حوله، فمجرد رفع رأسه للنظر حوله يساعد على تقوية عضلاته ويجهزه للتقلب، وقومي بتدلية لعبة أو مفاتيح على مقربة منه، أو أمسكي بالأشياء لتحفزيه على التقلب تلقائياً، وساعديه على تقوية ودعم الجزء العلوي من جسمه أثناء التمرين باستخدام وسادة لرقبة... وبعد فترة استغني عن الوسادة.

2- أمسكي بيد طفلك لتعلميه كيف يتدحرج، قومي بدحرجته على جانبيه بلطف، وضعي ملاءة أسفل منه خلال تمرين وضعية البطن، ويمكنك استخدامها بدحرجته عليها بلطف، نعم قلّبيه بهدوء، واستعيني باللعب لتشجيع طفلك على تعلم مهارة التقلب،وقومي بتهنئته وأشعريه بإنجازه، فالحركة مفاجئة بالنسبة للطفل، وفي الشهر السادس من عمره يكون قد تمكن من التقلب إلى الاتجاهيْنِ، ولكن لا تتركيه بل راقبيه؛ حتى لا يتحول إنجاز التقلب لأول مرة إلى تجربة مؤلمة بإصابته بأذى.

3- تتطور المهارات الحركية عند الأطفال بأوقات مختلفة؛ إذ قد يتخطى الطفل مهارة التقلب وينتقل لغيرها، ولكن إن وصل إلى الشهر السادس، ولم يتعلم مهارة تنقل بديلة مثل الزحف أو الجلوس -مثلاً- ينصح باستشارة الطبيب، مع العلم أن الأطفال الذين ولدوا ولادة مبكرة يتأخرون عادة في اكتساب المهارات الحركية مقارنة بالأطفال الآخرين، لا تقلقي ما دام طفلك يتعلم مهارات باستمرار ويظهر اهتماماً بالتنقل والاكتشاف.

قمة التقلب في الشهر السادس

طفلك في هذا الشهر يحرك رأسه بسهولة، يرفع رجليه عالياً إن كان على بطنه، يلف ويدور في كل الاتجاهات من على ظهره إلى بطنه، يستطيع أن يرفع جسمه مستنداً على يديه وركبتيه، وإذا وضع على بطنه فإنه يحمل جسمه بيديه مع بسط كوعه، وإذا وضع على ظهره يرفع ذراعيه لأمه إذا حاولت حمله، كما أنه في هذا الشهر يحاول أن يزحف بدفع بطنه إلى الأمام...مهارات طفلك أمانة بين يديك إن لم تساعديه على اكتسابها وحفزته على الإحساس بها...تأخر طفلك في النمو يؤخر استمرارية نمو بقية المهارات