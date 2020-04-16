كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 01:42 مساءً - فوائد الماش للأطفال، هل تبحثين عن طرق لجعل طفلك يأكل بشكل صحي؟ هل تريدين أن تجعلي نظام طفلك الغذائي أكثر تغذية؟ هل تتساءلين عن مصادر البروتين النباتية الغنية لطفلك الصغير؟ إذا أومأت برأسك لهذه الأسئلة، ففكري في تضمين الماش في نظامه الغذائي، اقرئي منشورنا لمعرفة كيف يمكن أن يكون تضمين الماش في نظام غذائي للأطفال مفيداً وما هي فوائد الماش للأطفال؟

ما هي فوائد الماش للأطفال، وما هو الماش؟



قالت الدكتورة زينب مأمون خبيرة الطب البديل، إن الماش يطلق عليه عدد من الأسماء وهي اللوبياء الشعاعية، أو الأقطن، أو المج، أو الكشري الأخضر، وفي الحقيقة هو نوع من النباتات ينتمي لفصيلة البازيلاء، وينتشر في الكثير من البلدان منها الصين، والباكستان، والفلبين، وبورما، وكمبوديا، وتايلاند، وفيتنام.

مكونات الماش



يتكون الماش من الدهون المشبعة، والماء والصوديوم والبوتاسيوم والألياف والسكريات والبروتينات، والكربوهيدرات، والكالسيوم، كما أنه يحتوي عل العديد من الفيتامين (أ، ب، بـ12. ب6. ب3. ج)، والحديد، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والسيلينيوم، والزنك، والفسفور، والكبريت، والنحاس، ومواد مضادة للأكسدة، وحمض الفوليك.

فوائد الماش للأطفال



الماش هو نوع من البقوليات المغذية للغاية. الماش مصدر غني بالبروتين وغني بالألياف الغذائية. الماش مفيد للغاية للأطفال الصغار، كما أنه غني بالمعادن مثل الحديد والفوسفور والفولات والبوتاسيوم، فوائد الماش للأطفال تتمثل فيما يلي:



يعزز الهضم



يحتوي الماش على كميات كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان التي تقلل من خطر الإمساك. يساعد تضمين الماش في النظام الغذائي لطفلك على تقليل الفضلات السامة في جسمه. يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي إلى حد كبير. يساعد الماش أيضاً على منع مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مثل متلازمة القولون العصبي وداء الرتوج.

ارتفاع قيمة البروتين



الماش هو واحد من أغنى مصادر البروتين النباتي. يحتوي كوب واحد من الماش المطبوخ على أكثر من 17 جراماً من البروتينات. يجعل المحتوى العالي من البروتين الماش بديلاً غير مكلف وصحياً ومريحاً لمصادر البروتين الحيوانية لطفلك.

Advertisements

يعزز مستويات الأكسجين



يعد الماش مصدراً رائعاً لفيتامينات غنية بالحديد المعدني. يعزز الحديد إنتاج كرات الدم الحمراء ويعزز الأكسجين الأفضل للعضلات والأنسجة والأعضاء. لذا فإن دمج الماش في نظام طفلك الغذائي سيعزز مستويات الأكسجين.

يعزز صحة القلب



مع كمية عالية من الألياف والمغذيات الأساسية الأخرى، يساعد الماش على تعزيز صحة القلب.





يحسن التمثيل الغذائي



يساعد الماش في تحسين التمثيل الغذائي لطفلك.

يعزيز مستويات الطاقة



يساعد الماش على تعزيز مستويات طاقة الطفل .

وصفات الماش للأطفال الصغار



الآن بعد أن تعرفت على الفوائد الصحية للماش للأطفال، ألقي نظرة على بعض الوصفات البسيطة والمغذية للماش لملاكك الصغير.