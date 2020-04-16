بيل غيتس يتوقع الوباء قبل 5 سنوات وحل واحد لعودة الحياة الطبيعية

شكّل فيروس كورونا المستجد صدمة للحكومات والأنظمة الصحية حول العالم، التي لم تكن مهيئة للتعامل مع الوباء، إلا أن مقطع فيديو عاد للظهور والتداول بشكل كبير مؤخرا، أظهر مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأميركي بيل غيتس، قبل 5 سنوات، وهو يصدر تحذيرا بشأن "وباء سيقتل ملايين البشر".وتطرقت الإعلامية الكوميدية الأميركية إلين ديجينيريس، إلى مقطع فيديو وثق خطابا ألقاه بيل غيتس ضمن سلسلة خطابات "Ted Talks"، عام 2015، قال فيه إن العالم سيتعرض لوباء خلال العقود المقبلة، سيقتل 10 ملايين شخص.

وقال غيتس في مقطع الفيديو: "إذا كان هناك شيء سيقتل أكثر من 10 ملايين شخص خلال العقود القليلة المقبلة، فإنه من المرجح أن يكون فيروس معد جدا، أكثر من إمكانية أن يكون حربا.. ليست الصواريخ (السبب)، وإنما الميكروبات".وتابع، "لقد استثمرنا مبالغ كبيرة في الردع النووي، لكننا في الواقع استثمرنا القليل جدا في نظام لوقف الوباء. لسنا مستعدين للوباء التالي".

وخلال اللقاء الذي أجري بتقنية الفيديو (عن بعد)، سألت ديجينيريس الملياردير الأميركي، عما إذا كان قد استعد للوباء الذي توقعه، كما هو الحال اليوم مع فيروس كورونا، ليرد غيتس قائلا: "كان الهدف من حديث عام 2015، هو أن تعمل الحكومة لتستعد وتكون جاهزة للوباء التالي".وأضاف، "كان هذا سيعني أنه سيكون لدينا القدرة على التشخيص بسرعة كبيرة، ولدينا الأدوية بسرعة كبيرة، وحتى اللقاح.. كل هذه الأشياء كانت ستحدث أسرع بكثير مما نمر به الآن"

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