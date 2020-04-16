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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت خبيرة بريطانية فى التعقيم المضاد للفيروسات أنه يجب تنظيف أماكن العمل والأماكن العامة لمدة 3 مرات أكثر من المعتاد لإزالة آثار فيروس كورونا بشكل فعال، وقدمت ليزا ماكوين خطوات لتنظيف الأماكن العامة وأماكن العمل، بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

وقالت ليزا ماكوين إن التنظيف العادى لمساحة 300 متر مربع يستغرق عادةً نحو ساعتين، إلا أن تنظيف نفس المنطقة فى ظل انتشار فيروس كورونا يجب أن يستغرق 6 ساعات على الأقل.

وأوضحت أن أماكن العمل مثل محلات السوبر ماركت والمصانع والعيادات الطبية يجب أن تقوم بتحديث إجراءات التنظيف باتباع خطوات بسيطة لمنع التلوث مع استمرار أزمة فيروس كورونا.

4 خطوات لتنظيف أماكن العمل للوقاية من كورونا

1- استبدال المنظفات المنزلية العادية بمطهرات قوية

يجب تنظيف المكاتب ومواقع البناء والأماكن العامة بمطهرات مضادة للفيروسات التى تستخدم لتنظيف المستشفيات أثناء تفشى كورونا، لأن منتجات التنظيف التقليدية التى تستخدم بالمنزل ضعيفة للغاية بحيث لا يمكنها قتل قطرات الفيروس المعدية.

وينتشر الفيروس من خلال قطرات الجهاز التنفسي الملوثة التي تنتقل عن طريق الهواء عندما يصاب شخص ما بالمرض ويسعل أو يعطس.

يمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا عن طريق المصافحة وغيرها من وسائل الاتصال الجسدى مع شخص مصاب، وعن طريق لمس مقابض الأبواب أو الصنابير أو الأسطح الأخرى التى تم التعامل معها من قبل شخص مصاب بفيروس كورونا.

المطهرات يجب أن تحتوى على 10% على الأقل من الإيثانول أو الكاتيونات وهى مركبات كيميائية تقلل من التوتر السطحى للماء وتحطم هيكل الفيروس.

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2- يجب أن يكون تنظيف الوقاية من كورونا أطول بثلاث مرات من التنظيف العادى

فى حين أن التنظيف القياسى لمساحة 300 متر مربع عادة ما يستغرق نحو ساعتين، يجب أن يستغرق تنظيف COVID-19 من نفس المنطقة 6 ساعات على الأقل.

يسمح هذا الوقت الممتد للمنظفات بتغطية الأسطح تمامًا بالمطهرات وإعطاء المواد الكيميائية وقتًا للامتصاص، ما يقضى على جميع آثار الفيروسات والبكتيريا العالقة فى المنطقة.

3- التنظيف المنتظم ليشمل جميع الأماكن المعرضة للمس بكثرة

التنظيف يجب أن يركز بشكل أكبر على "نقاط الاتصال المشتركة" مثل مقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول والصنابير وأجهزة الميكروويف وأبواب الثلاجة.

4- تنظيف كورونا أساسياً لمكان اكتشفت به حالات فيروس كورونا

المواد الكيميائية المستخدمة فى التنظيف المنزلى أضعف من أن تكسر البنية الفيروسية لـCOVID-19، ما يعنى أن "التنظيف العميق" ضرورى لأى مبنى أو موقع سجل حالة مؤكدة من أمراض كورونا.

يجب أن تنظم المواقع التى تحتوى على عدوى مؤكدة تنظيفًا شاملاً للجدران والأسقف والأرضيات والسجاد، بالإضافة إلى عمليات التنظيف الشديدة والأدوات الشخصية بمطهرات من فئة المستشفيات.

وقالت ماكين: "إن مفتاح تنظيف الفيروس هو السماح بترك هذه المواد الكيميائية لامتصاصها على الأسطح لمدة 10 إلى 30 دقيقة فى درجة حرارة الغرفة للتأكد من أنها تزيل جميع آثار الفيروسات والبكتيريا عندما يتم مسحها".

يجب أن يتم تنظيف موقع التلوث المعروف فقط من قبل عمال النظافة المحترفين الذين يرتدون ملابس وقائية كاملة ومعدات الوقاية الشخصية بما فى ذلك أقنعة الوجه والقفازات فى المستشفى، باستخدام معدات يمكن التخلص منها، ويتم وضعها فى أكياس بلاستيكية والتخلص منها بعد ذلك مباشرة.