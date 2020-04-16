صحة ورشاقة

طرق فعالة وسهلة لتقوية المناعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 16 أبريل 2020

تعتمد شدة الإصابة بفيروس على مستوى مناعة الجسم وحالة الجهاز التنفسي، الذي يعتبر الأضعف في الجسم أمام فيروس COVID-19 .

 

ووفقا لعلماء جمعية الرئة الأمريكية، من أجل مقاومة هذا الفيروس، يجب أولا تنظيف الرئتين. وهذا ممكن عمله في البيت، باستنشاق البخار، خاصة إذا كان الشخص في مكان بارد والهواء جاف، وهذا يحسن عمل أعضاء الجسم فورا.

 

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ووفقاً لموقع "روسيا اليوم" هناك طريقة أخرى فعالة لتحسين عمل الجهاز التنفسي وهي تناول الشاي الأخضر. لأنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تخفض خطر حدوث التهاب في الرئتين. كما ينصح الخبراء بشربه ولو مرة واحدة كل يوم، ويفضل تناوله مع النعناع، الذي له خصائص علاجية مهمة.

 

ويشير الخبراء إلى أن بعض التوابل لها خصائص وقائية من مختلف أنواع العدوى. مثل الكركم، دون الإفراط بتناوله. كما من المفيد جدا تناول العسل في حالات انتشار مرض معد.

 

ووفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، يبقى العزل الذاتي في البيت، الطريقة الأكثر فعالية في مكافحة فيروس COVID-19.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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