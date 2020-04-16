صحة ورشاقة

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية - أديس أبابا

الأربعاء 2020/4/15 02:50 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 حالة بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 3 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 431 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الوزارة أن الحالات الثلاث الجديدة لإثيوبيين مقيمين في أديس أبابا، أولها لرجل يبلغ من العمر 43 عاما، وله تاريخ سفر خارج البلاد، أما الحالتان الأخريان لشابين عمرهما 30 و24 عاما، وخالطا مصابين بفيروس "كوفيد-19".

ونوه البيان بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل 15 حالة.

 

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