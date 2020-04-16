أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي الإصابات بفلسطين إلى 375 حالة.



وقالت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في مدن بيت لحم ورام الله والقدس بالضفة الغربية.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 294 في جميع المحافظات الفلسطينية، و81 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى حالتي وفاة.

