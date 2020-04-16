شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تطبخى الأكل لعائلتك.. خطوات اتبعيها لمنع عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الطعام الصحى المجهز في المنزل هام جدا لتقوية الجهاز المناعى لجسم الانسان لمقاومة فيروس كورونا، ولكن قبل أن تقوم الأم بإعداد الطعام لأفراد أسرتها هناك بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها للتأكد من سلامة الغذاء وعدم نقل عدوى كورونا الى أفراد العائلة، وذلك طبقا للإرشادات التي أقرتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي.

الإجراءات الواجب اتخاذها عند اعداد الأكل والطبخ:

يعد غسل اليدين خطوة حاسمة في الحد من انتشار فيروس كورونا ويجب القيام به قبل تحصير الطعام أو تناوله.

كيفية حفظ الأغذية نظيفة والاحتفاظ بها:

اغسل الخضراوات وقطعها واسلقها في الماء المغلى لمدة دققة ثم ضعها على الفور تحت الماء الجارى البارد لإلغاء تنشيط الإنزيمات التي تؤدى الى التلف، ثم ضعها في كيس بلاستيك محكم الغلق وقم بوضع ملصق عليها بالتاريخ.

لا يمكن تجميد الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخس والطماطم والخيار ولكن العديد من الخضراوات الأخرى مثل البروكلى والفاصوليا الخضراء والجزر يمكن تجميدها جيدا.

بعض الفاكهه تدوم لشهور مبردة مثل التفاح أما الفواكة القابلة للتلف مثل الموز والتوت والشمام والأناناس يمكن تجميدها فتقطع الفواكة الى قطع صغيرة الحجم ثم توضع في أكياس في الفريزر.

ضع الدواجن أو الأسماك الطازجة في كيس تجميد بلاستكيى محكم الغلق وضع عليه التاريخ الحالي ثم قم بتجميده.

وقدمت منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الإقليمي مجموعة من النصائح لإعداد طعام آمن تنعدم معه فرص الإصابة بفيروس كورونا، وهي:

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- حافظ على نظافة يديك ومطبخك وأوانيك

- احتفظ بالأطعمة النيئة والمطبوخة منفصلة

- طهي الطعام جيداً

- حافظ على طعامك في درجة حرارة آمنة

- استخدام الماء الآمن والمكونات النظيفة