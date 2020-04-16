طرق تقوية مناعة الأطفال لمقاومة الفيروسات

يجب علينا العمل على تقوية المناعة عند الأطفال، حيث أن النظام المناعي بالجسم يساعد على محاربة الأمراض ومنع التعرض إلى البكتيريا والفيروسات، والكثير من الأطفال يكونون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ومع إنتشار الفيروسات والجراثيم يتعرض الأطفال بشكل سريع إلى الأمراض والتي تكون نتيجة ضعف الجهاز المناعي ومن خلال الدراسات الحديثة التي اقيمت عن مناعة الأطفال طبقا لما نشر على موقع clevelandclinic نرصد لكم أهم طرق ونصائح لتقوية مناعة الطفل وتعزيز الجهاز المناعي.





نصائح لتقوية مناعة الأطفال:

الحفاظ على النظام الغذائي المتوازن:





يعتبر الغذاء الصحي من طرق رفع المناعة لدى الطفل بشكل كبير، ولذا يجب تقديم إلى الطفل كافة الأطعمة المهمة التي تعزز الجهاز المناعي، ومنها الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم والبقوليات والحبوب الكاملة، والتي تحتوي على المغذيات الهامة لتقوية المناعة والتقليل من فرصة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والأمراض الأخرى.

الأوميجا 3:





يجب الإهتمام بتقديم الأوميجا 3 للأطفال والتي تحفز الجهاز المناعي مما يقي من التعرض إلى الجراثيم والفيروسات، ومن الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والتونة الطازجة، بالإضافة إلى تواجد الأوميجا 3 في الجوز واللفت والبندق وبذور الكتان والخضروات الورقية.

ممارسة الرياضة بانتظام:





من أهم طرق رفع الجهاز المناعي لدى الطفل هي ممارسة الرياضة بإنتظام وعدم ترك الأطفال أمام أجهزة التلفاز والحاسوب فحسب والتي تؤدي إلى تفعيل عمل الهرمونات داخل الجسم والتي تتفاعل مع الجهاز المناعي، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة التي من الممكن أن يتعرض إليها الطفل.

التعرض إلى أشعة الشمس :





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الدراسات الحديثة أثبتت أن هناك علاقة بين التعرض إلى أشعة الشمس وتعزيز الجهاز المناعي وقد ذكرت مجلة Frontiers in Microbiology أن من نتائج هذه الدراسة أن الأشعة الفوق بنفسجية تساعد على تحفيز الجسم على إنتاج فيتامين د، والذي يساعد على تقوية المناعة وخاصة عند الأطفال.

غسل اليدين بانتظام:





غسيل اليدين للأطفال يساعد على التقليل من الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية مما يساعد على رفع المناعة للطفل، ومنظمة الصحة العالمية أوصت بغسل اليدين بالماء الدافيء والصابون لمدة 20 ثانية تقريبا مما يساعد على إزالة البكتيريا والفيروسات، والتقليل من فرصة إصابة الرئة بالفيروسات بمعدل 45%.

عدم تخطي التطعيمات:





من المهم للطفل أخذ جميع التطعيمات في مواعيدها المنتظمة، والتي تقوي المناعة وتمنع الإصابة بالكثير من الأمراض ومنها الحصبة والجدري المائي والعديد من الإلتهابات الأخرى التي من الممكن أن تصيب الجسم والجدير بالذكر أن لقاح الأنفلونزا السنوي مهم وخاصة للأطفال اللذين يعانون من الربو وبعض الحالات الصحية المزمنة.

النوم الجيد:





ذكر موقع thoracic الخاص بالجمعية الأمريكية لأمراض الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية أن النوم الجيد للطفل مهم لتقوية المناعة بناءا على دراسة أثبتت ذلك ويجب على الطفل ما بين سن ما قبل المدرسة من عمر ثلاث إلى خمس سنوات أن يحصل على ما بين 10 إلى 13 ساعة من النوم الجيد، والأطفال اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 13 سنة على معدل 11 ساعة من النوم والمراهقين مما بين 14 إلى 17 سنة يجب أن يحصلوا على 10 ساعات يوميا، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي وإنتاج البروتينات أثناء النوم والتي تسمى السيتوكينات مما يسهم في محاربة العدوى والتقليل من الإلتهابات.

تجنب المضادات الحيوية:





إن كثرة استخدام المضادات الحيوية والمسكنات بدون إستشارة الطبيب يساعد على قتل خلايا الدم البيضاء وهذا يتسبب في حدوث خلل بالجهاز المناعي، وهذا يجعله يلجأ إلى الهجوم على جميع البكتيريا المفيدة والضارة التي تدخل الجسم.

نصائح تساعد على تقوية الجهاز المناعي للأطفال: