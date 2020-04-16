عملة كتالونية تقرب برشلونة من خطف نيمار

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتغلب على الأزمة الراهنة، التي تعاني منها كل أندية أوروبا لتوقف النشاط الرياضي مؤخرا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

النادي الكتالوني حدد عددا من أهدافه لتعزيز قوة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسها التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي على الترتيب.

عملة كتالونية

يحاول مسؤولو البارسا توفير الأموال اللازمة لإبرام صفقاته المنتظرة، لكن الأزمة العالمية الراهنة تحول دون إفراطه في الإنفاق هذا الصيف.

غير أن صحيفة "آس" الإسبانية كشفت عن إمكانية توفير برشلونة لمبلغ ضخم، من عوائد بيع عدد من لاعبيه، من أجل ضخ المزيد من الأموال لخزائنه.

ويخطط النادي الكتالوني لبيع 9 من لاعبيه هذا الصيف، ما ينعش خزائنه بنحو 245 مليون يورو، ليتحول هؤلاء اللاعبون إلى "عملة كتالونية" في الميركاتو.

وذكرت الصحيفة أن اللاعبين المتوقع بيعهم هم عثمان ديمبلي، فيليب كوتينيو، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، نيلسون سيميدو، جونيور فيربو، صامويل أومتيتي، جان كلير توديبو، مارتن برايثوايت.

Advertisements





أسعار متفاوتة

ويأتي ديمبلي وكوتينيو الأعلى قيمة بين هؤلاء اللاعبين، إذ من المتوقع بيع كل منهما بنحو 56 مليون يورو، نظرا لانخفاض أسعار اللاعبين مؤخرا بسبب توابع كورونا الاقتصادية.

وحال نجاح البارسا في التفاوض مع الأندية الراغبة في ضم لاعبيه، فإنه قد يتمكن من بيعهم بمقابل أعلى رغم الأزمة الراهنة.





وبعد انخفاض قيمة اللاعبين في الميركاتو مؤخرا، فإن سعر راكيتيتش قد يبلغ 20 مليون يورو، ويقل عنه فيدال بنحو 9 ملايين يورو، أما سيميدو، فمن الممكن وصول سعره إلى 32 مليون يورو.

كما قد يحصل البارسا على عرض تبلغ قيمته 32 مليون يورو نظير التخلي عن أومتيتي، فيما قد يفرط في خدمات جونيور مقابل 20 مليون يورو، رغم حداثة انضمامه للفريق.

ومن الممكن أن يتعاقد شالكه الألماني نهائيا مع توديبو، المعار إليه حتى نهاية الموسم، مقابل 9 ملايين يورو، فيما يزيد عليه برايثوايت بنصف مليون يورو.