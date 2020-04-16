سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مسجلا 146 جنيها بزيادة جنيه مقارنة بأمس، بحسب وسائل إعلام محلية، بينما استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وقررت الحكومة السودانية مضاعفة أجور الموظفين أكثر من 5 مرات ونصف وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.



وأعلن الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة من 425 جنيها إلى 3 آلاف جنيه سوداني.

وقال البدوي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء: "نعلن زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي".

وأضاف وزير المالية السوداني: يأتي ذلك في إطار مساعينا لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية.

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سعر الإسترليني واليورو

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي السوداني 60.35 جنيه للشراء و60.65 جنيه للبيع. بينما الجنيه الإسترليني 69.32 جنيه للشراء و69.66 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء بلغ سعر اليورو 157 جنيها والإسترليني 179 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووقع السودان اتفاقية مع برنامج الغذائي العالمي، الإثنين الماضي، لتوريد 200 ألف طن من القمح على أن يسدد ثمنه بالجنيه السوداني، بينما سيستخدم البرنامج قيمة القمح لتوفير النقد للضعفاء في جميع أنحاء البلاد ليتمكنوا من شراء الطعام من أسواقهم المحلية.

وتقضي الاتفاقية بأن تقوم حكومة الخرطوم بسداد فاتورة هذه الكميات من القمح لبرنامج الغذاء العالمي بالجنيه السوداني؛ ما سيوفر 50 مليون دولار للبنك المركزي بالسودان.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر الريال السعودي عند 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.60 جنيه للشراء و176.48 جنيه للبيع، على شاشة بنك السودان المركزي.