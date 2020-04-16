داوود عبدالرؤوفالخميس 2020/4/16 10:32 ص بتوقيت أبوظبي
سجّلت إسرائيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 140.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 12591.
وأضافت وزارة الصحة أن 174 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 172 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 9481 من المصابين بأنها طفيفة.
وحسب وزارة الصحة، فإن 140 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.
ولفتت إلى أن 2624 من المصابين تعافوا من الفيروس.
يذكر أنه لوحظ في الأيام الأخيرة انخفاض ملحوظ في عدد تشخيص الإصابات الجديدة في إسرائيل، مقابل ارتفاع أعداد الوفيات التي هي في غالبيتها العظمى من كبار السن.
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