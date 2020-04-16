شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هى أسباب الإصابة بالثعلبة؟ وما هى طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثعلبة، تعد من الأمراض الجلدية التي تتسبب في ظهور فراغات في فروه الرأس أو اللحية عند الرجال، وتعرض الشخص المصاب للشعور بالحرج، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 للقراء نتعرف علي أسباب وعلاج الثعلبة، وفقا لموقع "webmed".

ما هو مرض الثعلبة؟

يعد مرض الثعلبة من الأمراض الجلدية، التي يصاب بها النساء والرجال وأيضا الأطفال، وتتسبب في تساقط الشعر في الرأس واللحية.



مرض الثعلبة

ما هي أسباب الإصابة بمرض الثعلبة؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمرض الثعلبة ومنها:

- الضغط النفسي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالثعلبة.

-أوضحت الدراسات الطبية، أن العامل الوراثي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بالثعلبة.

-وأشارت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة.

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اسباب مرض الثعلبة

هل مرض الثعلبة من الأمراض المعدية؟

يجب أن يعرف الجميع أن مرض الثعلبة لا يعد من الأمراض المعدية علي الإطلاق.

ما هي طرق علاج مرض الثعلبة؟

هناك العديد من النصائح التي تقدم لعلاج مرض الثعلبة، ومنها:

-تقليل التعرض للإصابة بالتوتر والقلق لأنها من الأمور المسببة للإصابة بالمرض.

-عند ضرورة التعرض لأشعة الشمس، عليك وضع الكريمات الواقية، لأن تعرض مرضي الثعلبة لأشعة الشمس قد يتسبب في التعرض للمزيد من الأعراض.

-الاهتمام وعلاج المشاكل الصحية المترتبة علي الإصابة كضعف الجهاز المناعي.