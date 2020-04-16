شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تعقم بيتك بالكلور.. نصائح مهمة خد بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكلور يعتبر من أفضل المطهرات التي يمكن أن نستخدمها لتطهير الأسطح والأرضيات في المنزل والمستشفيات فهو من افضل المطهرات القاتله للبكتيريا والفيروسات ومنها فيروس كورونا، وهو مطهر رخيص الثمن ومتوفر، ووفقا للنصائح والارشادات التي حددتها اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى لابد من مراعاه بعض التحذيرات عند استخدام الكلور في التطهير.

قبل استخدام الكلور يجب مراعاة الآتى:

- تخفيف الكلور وهو يعتمد على ماذا نستخدم:

- فإذا كنا نستخدم أقراص الكلور فالقرص تقريبا يحتوى على اثنين جرام ونصف

- يتم وضع 4 أقراص على لتر مياه ويعطى 5 الاف جزء في المليون وذلك افضل تركيز.

- اذا كن المبيض المنزلى هو الذى يستخدم فيمكن تخفيف 50 جرام بلتر مياه.

- لا تخلط الكلور مع الأمونيا أو أي منظف أخر لانه يتفاعل مع أي مواد تضاف إليه فإذا أضيفت إليه مواد حمضية مثل الفلاش الذي يزيل الصدأ يتفاعل مع الكلور وينتج عنه غاز الكلور السام ويسبب اختناق.

- إذا اضيف للكلور مادة قاعدية مثل الصابون فالبتالى يلغى تأثيره لأن كثير من الناس يضعون الكلور مع الصابون فبهذا يلغى تاثيرة المطهر.

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- الكلور غير مستقر ولهذا السبب يجب أن نحضره قبل الاستخدام مباشرة ويكون تحضيرة يومى لأنه يستمر مفعوله أكثر من 24 ساعة فلا يجب تحضير الكلور بتخفيفاته وتركه لمدة تزيد عن يوم.

- يتفاعل الكلور مع الضور فيتم تعبئته في زجاجات معتمه غير منفذة للضوء.

- يسبب الكلور تهيج الجلد والأغشية المخاطية فيجب ان نرتدى عند استخدامه جوانتى وقناع عند تطهير الأسطح مع التهويه المناسبة.

- الكلور مادة متطايرة فمن الضرورى عدم تركه في حاوية مفتوحة معرضة للجو.

طريقة استخدام الكلور لتعقيم المنزل:

- نمسك البخاخ في يد واليد الأخرى قطعه من القماش ومن الأفضل أن تكون غير وبرية ونظيفة ويرش علي الأسطح المراد تطهيرها ويترك 10 دقايق وقت التلامس حتى يجف قبل مسحه.

- ممكن أن يوضع في بخاخات كبيرة ويرش على الأرضيات والحوائط في حجرة المريض أو عنابر المرضى أو المكاتب الإدارية في المستشفيات أو البنوك أو أي مكان به تجمعات وفى حاله وجود مريض في المنزل.