شكرا لقرائتكم خبر عن مع الصيف والعزل المنزلى.. كيف تتجنب الحامل ارتفاع الحرارة وتورم القدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة قد نعانى من مشاكل صحية عديدة مع العزل المنزلى والجلوس المستمر فى المنزل، لذلك يجب علينا اتباع بعض الخطوات للوقاية من ارتفاع الحرارة وخصوصا المرأة الحامل، فهى أكثر عرضا للتعب والارهاق الشديد نتيجة عدم الحركة أو الخروج فى الهواء، كما انها قد تتعرض لتورم القدمين.

وحسب ما ذكره موقع urmc فيجب على المرأة الحامل اتباع الآتى:

1:ينصح المرأة الحامل بالاكثار من شرب المياه طوال اليوم، فهى من الطرق التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وتحد من الاصابة بالجفاف الشديد.

2:فى حالة الاصابة بالحرارة الشديدة، من الممكن ان ترطبى جسمك باستخدام منشفة مبللة أو منديل رطب على الرقبة والذراعين.

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3:ينصح المرأة الحامل بأخذ حمام مياه فاترة وليس باردة لأن المياه الباردة يمكن أن تدفع الجسم لتوليد الحرارة الشديدة.

4:يبجب أن ترتدى ملابس فضفاضة ومريحة من الكتان أو القطن حتى تمتص الحرارة فى الجسم.

5:اغسلى لوجة واليدين باستمرار حتى تحصلين على الترطيب المستمر منعا لـ جفاف الجسم أو الشعور بالحر الشديد.

ولتجنب الاصابة بتورم القدمين ينصح بـ"تجنب الملح لانه يسبب احتباس الماء فى الجسم، والاكثار من تناول الخضراوات والفواكه التى تعزز صحة الجسم".