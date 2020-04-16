القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بيئة العين الإخبارية - وكالات الخميس 2020/4/16 12:40 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/4/16 12:40 ص بتوقيت أبوظبي

تعرضت إيطاليا لزلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة أربينيا القريبة من نابولي ليل الأربعاء. واستمرت الهزة 45 ثانية، وأدت إلى هلع في صفوف السكان الذين نزلوا إلى الشوارع.

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