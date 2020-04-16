شكرا لقرائتكم تخوف عالمي من عدم حصول 117 مليون طفل على لقاح الحصبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 117 مليون طفل في أكثر من ثلاثين دولة قد لا يتمكنون من الحصول على لقاحات الحصبة نتيجة لتعليق عدد من الدول برامج التطعيم وغيرها من الخدمات لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

وقالت المنظمة إن 24 دولة أجّلت بالفعل حملات التطعيم ضد الحصبة لتجنب المزيد من انتشار مرض فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تفعل ذلك 13 دولة أخرى بحلول نهاية العام.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء: "في حال تم اختيار وقف التطعيمات نتيجة لانتشار كوفيد-19، فإننا نحث القادة على تكثيف الجهود للوصول إلى الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات".

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وأعربت المنظمة عن دعمها لوقف الحملات الجماعية في مبادرة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية لحماية المجتمعات المحلية والعاملين في المجال الصحي، لكن "هذا لا يعني التخلي عن الأطفال".

يأتي هذا التحذير في وقت بدأ فيه بعض أعضاء الجماعات المعارضة للتحصين من الأمراض في الشك بصواب مواقهم، خاصةً في ظل انتشار وباء كورونا.

ولهذه الجماعات المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم صوت مرتفع رغم صغرها وهي تعتقد أن التحصين خدعة خطيرة ويرفض أفرادها تحصين أنفسهم أو أولادهم ضد الأمراض عبر اللقاحات.

ويبين مسح أجراه صندوق "ويلكوم تراست" المعني بالصحة في 2018، أن 20% من الناس على مستوى العالم لا يعتبرون اللقاحات مأمونة أو لم يحسموا رأيهم بشأنها.