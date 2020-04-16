الرياض - لايف ستايل
أعلنت لجنة تغذية رأيها في مدى نجاعة أغذية معينة في الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأصدرت اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا يوثق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا وتقليل آثاره السلبية على المجتمع.وأفادت صحيفة "عكاظ"، الثلاثاء، بأن اللجنة عقدت اجتماعا استثنائيا عبر الاتصال المرئي للرد على الشائعات والمعلومات التغذوية المغلوطة أو غير المبنية على أسس وبراهين علمية ودراسات محكّمة حول فيروس كورونا.وفنّد البيان مدى صحة تأثير كورونا على النساء الحوامل والرضاعة الطبيعية، وعلى كبار السن والأطفال، وعلاقة الغذاء المتوازن بالوقاية من العدوى، مؤكدا أنه لا توجد أغذية محددة مثبت أنها تعزز المناعة بشكل كبير وتقي من العدوى بالفيروس.
وشدد بيان اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على أهمية اتباع نمط حياة صحي يتضمن تناول الغذاء الصحي والمتوازن، وشرب الكميات الكافية من الماء.ونوهت الصحيفة إلى أنه بحسب البيان، لا يوجد دليل علمي على أنَّ النساء الحوامل على خطر أكبر من غيرهن للإصابة بالعدوى أو أنه حتى إذا أصيبت بهذا الفيروس سيؤدي إلى مشاكل صحية خلال فترة الحمل أو يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة.
وحول تأثير كورونا على كبار السن والأطفال، ربط بيان "اللجنة الوطنية للتغذية" التقدم بالعمر مع الإصابة بأمراض مزمنة بحدوث تغيرات في الجهاز المناعي لديهم، ما يجعل من الصعب على أجسامهم مقاومة الأمراض المزمنة والعدوى، وبالتالي ازدياد قابلية إصابتهم بالفيروس.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
قد يهمك ايضا:
ارتفاع الإصابات في السودان بفيروس كورونا إلى 15 حالة
باكستان تعلن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3864
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تغذية تعلن رأيها في نجاعة أغذية للشفاء من فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.