شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ضعف الجهاز المناعى وتأثيره على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الجهاز المناعى واحد من أهم الأجهزة فى جسم الانسان وهو المسئول عن مقاومة الفيروسات والبكتيريا ومنع انتقال العدوى، ولكن قد يتعرض جهاز المناعة للضعف الشديد مما يجعلك أكثر عرضا للأمراض ، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك اسباب عديدة لضعف الجهاز المناعى وهى:

أسباب ضعف الجهاز المناعى

1:الضغط العصبى الشديد والتوتر من الامور التى تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتعرضك للامراض والعدوى بسهولة.

2: اهمال ممارسة التمارين الرياضية من الاشياء التى تؤثر على صحة جهازك المناعى وتزيد من خطر اصابتك بالعدوى، لذلك ينصح بممارسة التمارين الرياضية باستمرار.

3:السهر وعدم النوم بشكل منتظم من أكثر العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتسبب الضعف الشديد به، حيث تعمل الخلايا الموجودة فى الدم على ابقاء الاصابات فى مكانها وتحد من خطروة انتشارها ومع قلة النوم لا تستطيع الخلايا ان تقوم بدورها لمواجهة الامراض.

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4:سوء التغذية واهمال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية من الامور التى تؤثر على جهازك المناعى وتزيد من الاصابة بالعدوى والفيروسات، لذلك ينصح بالاكثار من تناول الفواكه والخضروات التى تحتوى على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة لتعزيز صحة الجهاز المناعى.

5:الاكثار من تناول الوجبات السريعة من الامور التى تؤثر على صحة جهازك المناعى وتعرضك للعدوى والامراض ، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسكريات.

6: الافراط فى تناول المشروبات الكحولية والغازية من الاشياء التى تؤثر على جهازك المناعى وتسبب لك العدوى والفيروسات، وينصح باستبدالها بالمشروبات الصحية والسوائل الدافئة.

7: التدخين يؤثر على صحة جهازك المناعى ويعرضك للامراض الخطيرة.