شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار طريقة للتحكم فى إفراز الهرمونات المرتبطة بالتوتر عن بعد.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط المستويات غير الطبيعية من هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول بمجموعة متنوعة من اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وابتكر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الآن طريقة للتحكم عن بُعد في إطلاق هذه الهرمونات من الغدة الكظرية باستخدام الجسيمات النانوية المغناطيسية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية تمكن الباحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي من تحفيز الغدد الكظرية للقوارض والسيطرة على إطلاق الهرمونات المرتبطة بالتوتر، ويمكن تطبيق هذا النهج على البشر لعلاج الاضطرابات المرتبطة بالهرمونات.

يقول الباحثون إن هذا النهج يمكن أن يساعد العلماء على معرفة المزيد حول كيفية تأثير إطلاق الهرمون على الصحة العقلية، ويمكن أن يقدم في نهاية المطاف طريقة جديدة لعلاج الاضطرابات المرتبطة بالهرمونات.

وقالت بولينا أنيكيفا ، أستاذة علم المواد والهندسة وعلم الدماغ والإدراك: "نبحث كيف يمكننا دراسة اضطرابات الإجهاد ومعالجتها عن طريق تعديل وظيفة الأعضاء المحيطية ، بدلاً من القيام بشيء شديد التدخل في الجهاز العصبي المركزي".

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ولتحقيق السيطرة على إفراز الهرمون ، طورت Dekel Rosenfeld ، وهي باحثة ما بعد التخرج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجموعة Anikeeva ، جسيمات نانوية مغناطيسية متخصصة يمكن حقنها في الغدة الكظرية، فعند التعرض لمجال مغناطيسي ضعيف ، تسخن الجسيمات قليلاً ، وتنشط القنوات المستجيبة للحرارة التي تؤدي إلى إطلاق الهرمون.

وابتكر مختبر Anikeeva سابقًا العديد من المواد النانوية المغناطيسية الجديدة ، بما في ذلك الجسيمات التي يمكن أن تطلق الأدوية في أوقات محددة في مواقع محددة في الجسم.

في الدراسة الجديدة ، أراد فريق البحث استكشاف فكرة علاج اضطرابات الدماغ عن طريق التلاعب بالأعضاء الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي ولكنها تؤثر عليها من خلال إطلاق الهرمون، أحد الأمثلة المعروفة هو محور الغدة النخامية و الغدة الكظرية والتي تنظم استجابة الإجهاد في الثدييات. تلعب الهرمونات التي تفرزها الغدة الكظرية، بما في ذلك الكورتيزول والأدرينالين ، أدوارًا مهمة في الاكتئاب والتوتر والقلق.