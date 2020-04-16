شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشاى وأضراه تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي يعد من المشروبات الهامة لدي البعض، فعند الاتسياقظ من النوم يسعى الكثيرون لتناول هذا المشورب ذا المذاق الرائع، وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أبرز فوائد وأيضا أضرار تناول الشاي، وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، أن هناك العديد من التحذيرات الخاصة في الإسراف في تناول الشاي، أيضا بعض الفوائد ومنها:

-الإسراف في تناول الشاي للمرأة الحمل يعد من الأمور التي تعرضها للإجهاض، أو ولادة طفل ذى وزن قليل، ولذا يجب على الحامل عدم الإكثار في تناوله.

-من أبرز الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناول الشاي هي تعرض الشخص لفقر الدم أي الأنيميا، والسبب هو تقليل قدرة الجسم علي امتصاص الحديد، ولذا إذا كنت مصاب الأنيميا فعليك تجنب تناول الشاي.

-من المعروف أن الإكثار من تناول المشوربات الغنية بالكافين، أنها تزيد من الشعور بالقلق، ولذا إذا كنت من الأشخاص المعرضين لهذا الاضطراب عليك تجنب تناول الشاي.

-يتسبب الشاي أو بمعني أصح المشوربات الغنية بالكافين في بعض الأحيان للتعرض للنزيف، لأنها تزيد من سيولة الدم.

-إذا كنت مريض سكر، فعليك توخي الحذر من الإسراف في تناول الشاي، لأنه يتسبب في حدوث تغيرات في مستوي السكر بالدم.

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-قد يعرضك الإسراف في تناول الشاي للإصابة بالإسهال، ولذا إذا كنت تعاني من اضطرابات في الجهاز تجنب تناوله.

-يتسبب الإسراف في تناول الشاي إلي تعرض الشخص للإصابة بارتفاع ضغط الدّم.

-إذا كنت مصاب بالقولون العصبي فيجب عليك التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من أعراض ومشاكل القولون العصبي.

-يتسبب الشاي في تعرضك لكثرة التبول، وحدوث إضطراب في المثانة، لأنه يعتبر من المشروبات المدر للبول.

-أوضحت بعض الدراسات أن تناول الشاي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

-يحتوي الشاي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من المشروبات الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

-يقلل الشاي التعرض لمشاكل في الأسنان واللثة.

-الشاي يعد من المشروبات الجيدة في علاج الصداع.