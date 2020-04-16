شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تودع والدتها هاتفيا قبل أيام من وفاتها بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت فرانشيسكا أونوراتو من ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية ، مقطع فيديو لوالدتها وهي تتحدث لجدتها روبرتا التي تبلغ من العمر 81 عاما، وهي تودعها قبل وفاتها بالفيروس التاجي كورونا بأيام قليلة، وجاء ذلك خلال تقرير نشرته جريدة " mirror".

وتقول فرانشيسكا، إن جدتي تدعي روبرتا، وتبلغ من العمر 81 عاما، أصيبت بالفيروس التاجي كورونا، في أول أيام شهر أبريل الجاري، وهي تعيش في دار رعاية المسنين، وشعرت بأعراض تشبه الانفلونزا، ولكن بعد الكشف عليها تم التأكد أنها حاملة للفيروس.



وداع الام

وأوضحت فرانشيسكا ، أن والدتها وتدعي ليندا وتبلغ من العمر 53 عاما، كانت تشعر بالخوف الشديد علي فقدان والدتها روبرتا، بعد أن تم التأكد من إصابتها بالفيروس التاجي كورونا، وهي غير مسموح لها أن تبقي بجوارها في أواخر أيامها، وتودعها وجها لوجه.

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وقالت لندا لوالدتها أثناء تحدثها معها بالهاتف، "أنا أحبك يا أمي كثيراً ، أنت أفضل أم في العالم كله ، أتمني لكي ليلة جيدة، وسأحدثك غدا للاطمئنان علي صحتك، تصبحين علي خير.



تودع أمها

وخلال الفيديو يمكن رؤية آفا أخت فرانشيسكا، وهي جالسة بجانب والدتها وتبكي بشدة علي مرض جدتها، وقالت فرانشيسكا ، إن اكتشاف مرض جدتها ترك داخلها إحساس نفسي مدمر، خاصة أنها تعاني من مشكلة في الرئة، وهذا تسبب في شعورها بالأعراض بشكل مضاعف، فلا أستطيع أن أصدق أنني سأفقد جدتى .

ووصفت فرانشيسكا جدتها، بأنها كانت شخصية رائعة، ومؤمنة فكانت ترضي بكل شيء في الحياة سواء كان جيد أو العكس، فلم تسعي لأذية أي شخص، وكانت صادقة مع الكل.