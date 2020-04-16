شكرا لقرائتكم خبر عن متخليش العزل المنزلى يكتم مشاعرك.. البكاء يحد من التوتر والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الجلوس لفترات طويلة فى المنزل نتيجة إجراءات العزل المنزلى وفيروس كورونا، قد نشعر بالاكتئاب والتوتر والبكاء المستمر ولكن بعض الاشخاص يكتمون مشاعرهم ولا يستطيعون البكاء مما يزيد الألم وتسوء حالتهم النفسية.

وعلى الرغم أن البكاء هو رد فعل طبيعى للشعور بالاكتئاب والحزن إلا ان له فوائد عديدة على صحتك، ونصح موقع medicalnewstoday بالبكاء فى حالة شعورك بالحزن بدلا من كتمان مشاعرك ومن فوائد البكاء الصحية.

1:بدلا من المهدئات والادوية التى تساعد على استرخاء الاعصاب فمن الممكن أن تبكى، فقد أثبت فعالية البكاء على هدوء الاعصاب وتنشيط الجهاز العصبى.

2:يساعد البكاء على تخفيف الألم حيث انه يفرز مادة الأوكسيتوسين التى تعمل على تخفيف الالم الجسدى والعاطفى وتعزز الحالة الصحية الجسدية والنفسية.

3:البكاء يعزز المزاج العام ويساعد على رفع الحالة المعنوية ويشعرك بالرضا والهدوء، حيث يعمل على فرز مادة الاندروفين والاكسيتوسين وهى المواد المسئولة على تعديل المزاج.

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4:يخفف التوتر والضغط العصبى الذى تتعرض له، لذلك فى حالة شعورك بالحزن والقلق ينصح بالبكاء وتفريغ طاقتك وحزنك فيه .

5:يساعد البكاء على النوم بشكل صحى دون أرق حيث يفرز هرمونات مهدئة للجسم.

6:يحسن الرؤية ، حيث تساعد الدموع على ابقاء العين رطبة مما يحميها من جفاف العين.

لذلك البكاء صحى فى بعض الاحيان ولكن الافراط فى البكاء قد يضر بصحتك.