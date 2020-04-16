شكرا لقرائتكم خبر عن ألم فى الخصية والقدمين.. أعراض مبكرة للإصابة بالفيروس التاجى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، من أن الصداع والدوخة يمكن أن تكون مؤشرات على أنك مصاب بالفيروس التاجي كورونا، أيضا ألم الخصيتين والقدمين، وجاء ذلك خلال التقرير المنشور خلال جريدة " mirror."

وأشار التقرير المنشور خلال الجريدة، أن أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا المتعارف عليها هي ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، وضيق شديد في التنفس، ولكن كشفت دراسة جديدة عن أعراض خفيفة جديدة يمكن أن تشير أيضًا إلى أنك مصاب بالفيروس، ومنها الشعور بالصداع والدوخة، وألم في الخصية والقدمين.





علامات الاصابة بكورونا

ووفقا للدراسة التي قام الباحثون من خلالها بتحليل 214 مريضا بالفيروس التاجي كورونا ، وتم طرح سؤال عن أعراضهم الأولية، وأوضحت النتائج أن 36٪ تعرضوا للشعور بالعصبية ، والصداع والدوخة وألم والتهاب في العضلات وآلام في أعصاب الجسم.

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وأوضحت الدراسة، أن هذه الأعراض لا تعني عدم تعرض المصاب للشعور بمشاكل في الجهاز التنفسي وضيق التنفس الشديد.

وكشفت دراسة نشرت في JAMA Neurology ، وكتب الباحثون " أن بعض المرضى الذين لا يعانون من أعراض الأساسية والخاصة بالفيروس التاجي كورونا، كارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، وفقدان الشهية، جاءوا إلى المستشفى وهم يعانون من العصبية الشديدة، والصداع والدوخة.

وأكد الباحثون، أنه في حالة حدوث تغير في الحالة النفسية الخاصة بالشخص، وتعرضه للعصبية والصداع والدوخة، يجب علي الأطباء الانتباه لهذا الأمر علي الفور، لتجنب تأخير التشخيص، وزيادة فرص العدوي.

وأوضح الباحثون، أن هناك أعراض أخري قد تظهر علي مريض الفيروس التاجي كورونا، غير الصداع والدوخة، ومنها الشعر بألم في القدمين، والخصية، وهذه الأعراض أيضا يجب توخي الحذر منها، والقيام بتحليل للشخص للتأكد إذا كان حامل للفيروس أم لا.