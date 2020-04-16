شكرا لقرائتكم خبر عن الكدمات من العلامات الغامضة لإصابة الأطفال والمراهقين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا هى السعال والرشح وارتفاع درجة الحرارة، ولكن مؤخرًا يشتبه الأطباء فى إسبانيا أن الكدمات والقروح على القدمين قد تكون من علامات الاصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته جريدة الديلى ميل البريطانية .

واتضح أن المرضى الذين يعانون من جدري الماء أو علامات تشبه الكدمات على أصابع أقدامهم أثبتت إصابتهم بعدوى كورونا، وتم الإبلاغ عن حالات عديدة بذلك فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، كانت إحدى الحالات لطفل يبلغ من العمر 13 عاما فى ايطاليا، والذي ظهرت عليه القروح والكدمات، وكان يعتقد في البداية أنها ناتجة عن لدغة حشرة وبدأت في التقشير والانتشار، ولكن اتضح إصابته بعدوى كورونا

ويحذر الخبراء من أن هذه الأعراض الجديدة تم رصدها أولاً لدى الأطفال والمراهقين، لكن تبين بعد ذلك أن واحدًا من كل خمسة مرضى كورونا في مستشفى إيطالي كانوا يعانون من نفس الأعراض.

كما أعلن المجلس العام الإسباني لكليات الطب المتخصصة في أمراض القدمين والجلدية، في بيان رسمي عن "الاكتشاف الغريب"، أن المرضى الذين يعانون من قروح وكدمات تشبه إلى جدري الماء أو الحصبة أو شلل المفاصل الناجم عن التهاب الأوعية الدموية الدقيقة، هم مصابون أيضًا بعدوى كورونا.

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ووفقًا لأطباء أمراض القدمين والجلدية في إسبانيا، تنتشر هذه الأعراض بشكل متزايد بين الأطفال والمراهقين، المصابين بكوفيد-19، وشوهدت أيضًا لدى بعض البالغين، وتلتئم عادة دون ترك ندوب أو ما شابه

ويقوم خبراء طبيون في إسبانيا حاليًا بجمع قاعدة بيانات للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود مثل هذه الكدمات والعلامات على أقدامهم.

ونصح الخبراء بإجراء حجر صحي للأطفال عندما يتم رصد مثل هذه العلامات، لكن دون إثارة "قلق أو مخاوف لا أساس لها"، إذ مازال لا يوجد ما يكفي من "الأدلة العلمية"، التي تؤكد على وجه اليقين أن الكدمات على القدمين تعتبر أحد الأعراض المعترف بها رسميا

وعلى الرغم من أن الأطباء أكدوا أن "هذه النتائج هي مجرد تقارير حالة، في الوقت الحاضر، وأنه سيتعين على العلماء القيام بمزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط كبير (بين عدوى كورونا وكدمات القدمين)، إلا أن إحدى وجهات النظر توضح أن الآثار والكدمات والقروح على الجلد تنجم عن انسداد في الأوعية الدموية الدقيقة، والتي ربما يسببها الجهاز العصبي كرد فعل للإصابة بالعدوى الفيروسية.