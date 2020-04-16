شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصعب إجراء اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا؟ علماء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات التاجية مفتاح لإعادة فتح بعض الدول المغلقة مثل بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تُظهر اختبارات الدم ما إذا كان شخص ما قد طور بروتينات ضد الفيروس ، مما يوضح إذا كان لديك حصانة من الفيروس أم لا.

ولكن على الرغم من أهمية اختبارات الأجسام المضادة، إلا أن العلماء اعترفوا بأن الأمر قد يستغرق سنوات لتحديد الأجسام المضادة الدقيقة المنتجة.



اجسام مضادة لفيروس كورونا

ووفقا لتقرير موقع "ديلى ميل"، فإن العلماء أيضا لا يعرفون حتى الآن عدد الأجسام المضادة اللازمة للمناعة ، أو إلى متى تستمر الحماية، وهل إذا لم تستمر لفترة طويلة ، يمكن إعادة إصابة الشخص مرة أخرى. وعلى الرغم من ظهور العديد من الأجهزة في جميع أنحاء البلاد، لم يجد المسئولون الحكوميون جهازًا جيدًا بما يكفي للاستخدام على نطاق واسع.

واعترف خبير في جامعة كولومبيا بأن الأمر قد يستغرق سنوات للعثور على اختبار الأجسام المضادة بدقة كافية، لكن العلماء يحاولون يائسين العثور على اختبار دموي "بسرعة البرق" - في غضون بضعة أشهر. ماذا يعنى اختبار الأجسام المضادة إجراء اختبار الأجسام المضادة يكمن في تحديد الأجسام المضادة الدقيقة التي ينتجها الجسم لمحاربة العدوى، ومن المهم أن نفهم كيف يقوم الجهاز بتشغيل نفس ضد الفيروس لبدء إنتاج الأجسام المضادة. ماذا يعنى اختبار الأجسام المضادة إجراء اختبار الأجسام المضادة يكمن في تحديد الأجسام المضادة الدقيقة التي ينتجها الجسم لمحاربة العدوى، ومن المهم أن نفهم كيف يقوم الجهاز بتشغيل نفس ضد الفيروس لبدء إنتاج الأجسام المضادة.

يقول الأطباء أيضًا أنه من غير الواضح ، في هذه المرحلة ، مستوى الأجسام المضادة في الدم التي توفر مناعة ومدة استمرار هذه الحماية.

بينما اقترحت بعض الدراسات على الحيوانات المبكرة، أن الأجسام المضادة يمكن أن تمنع عودة العدوى لمدة أسبوعين على الأقل، ولكن البحث عن أقرب قريب جديد للفيروس التاجي، يظهر أن المريض يولد أجسامًا مضادة تستمر لمدة عامين.



كيف تعمل اختبارات الأجسام المضادة ولماذا يصعب صنع واحدة موثوق بها؟ كيف تعمل اختبارات الأجسام المضادة ولماذا يصعب صنع واحدة موثوق بها؟

يتطلب تطوير اختبارات الأجسام المضادة بعض المعرفة بالبروتينات التي تشكل طبقة الفيروس، وسوف تؤدي البروتينات الخاصة بالفيروس إلى إنتاج الأجسام المضادة التي تحيد الفيروس ، وتمنعه ​​من التكاثر.

تتكون الفيروسات من العديد من البروتينات ، تسمى المستضدات ، والتي تتم مشاركة بعضها مع فيروسات أخرى، وقد يكون عدد قليل فقط فريدًا للفيروس .

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مدة تحصين الأجسام المضادة الجسم

عندما نصاب بالعدوى ، يذهب الجهاز المناعي للعمل على صنع أسلحة متخصصة ضد أي غزاة اتصلنا بها ، تسمى الأجسام المضادة، وبمجرد أن نواجه ممرضًا ونطور أجسامًا مضادة له ، فإن هذه البروتينات تدق ناقوس الخطر عندما يعود الغازي ويحيده.

ولكن لا يتم إنشاء جميع الأجسام المضادة متساوية ، ولا يطور الجميع نفس العدد من الأجسام المضادة، فعلى سبيل المثال ، من المعروف جيدًا أنه بمجرد الإصابة بجدري الماء ، فمن شبه المؤكد أنك محصن ضده ولن تصاب أبدًا مرة أخرى.

تعتمد الأجسام المضادة ضد مسببات الأمراض على وجود نوع واحد من لفيروس لتكوين مناعة أبدية ضده، وكلن مع تمور الفيروس لا تنفع الأجسام المضادة إلى كونها الجسم سابقا، وخير دليل الإنفلونزا التى تحتوى على العديد من السلالات التى تتحول بسهولة، لذلك عندما نتعامل مع سلالة متطورة أو مختلفة من الأنفلونزا في الموسم التالي ، فإن الأجسام المضادة التي طورناها في العام السابق لا تفيدنا كثيرًا.

هذا هو السبب في أن لقاحات الأنفلونزا يتم تصنيعها بناءً على مجموعات من سلالات عديدة من الإنفلونزا ، مما يؤدي إلى إنتاج مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة لمنع السلالات التي يعتقد العلماء أننا قد نشق طريقها حول العالم في ذلك العام.

تسبب الفيروسات التاجية الأكثر شيوعًا - تلك التي تسبب نزلات البرد الموسمية - استجابات ضعيفة إلى حد ما للأجسام المضادة ، تستمر لمدة أسبوعين فقط ، وهو جزء من السبب في أنك قد تصاب بنزلات برد متعددة في عام واحد.

ومع ذلك ، فإن البحث عن أقرب قريب للفيروس التاجي الجديد - السارس - أكثر تشجيعاً إلى حد ما، فبحلول الأسبوع الثاني بعد إصابة شخص ما ، تكون قد ولدت أجسامًا مضادة يبدو أنها تستمر لمدة عامين.

لكننا ببساطة لا نعرف كيف ستتصرف الأجسام المضادة المتشابهة للفيروس الذي يسبب COVID-19 لأننا عرفنا أنها موجودة منذ أربعة أشهر فقط.