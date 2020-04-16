شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة طبيب فى شم النسيم : احتفل فى بيتك ومتكترش من الرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شم النسيم هو المناسبة التى ننتظرها لنزور أقاربنا والأصدقاء والذهاب للحدائق مع تناول أكلات شم النسيم الشهيرة وهى الفسيخ والرنجة، ولكن مع الوباء العالمى الذى نشهده فى الوقت الحالى وانتشار فيروس كورونا واتباع اجراءات الوقاية نضطر جميعا للجلوس والاحتفال فى منازلنا.

ولكن ماذا عن أكلات شم النسيم فبعض الأراء التى تداولت مؤخرا، قالت إن الفسيخ والرنجة من الأكلات التى تقوى الجهاز المناعى وتحمى من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وعن حقيقة الأراء المتداولة قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الرنجة والفسيخ ليس لهم علاقة بتقوية الجهاز المناعى أو الاصابة بفيروس كورونا ولكن العكس الأطعمة الفاسدة والمملحة بطريقة غير صحية تضعف الجهاز المناعى وتسبب التسمم الدموى.

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واضاف، ابتعدوا تمام عن تناول الفسيخ لانه يؤثر على مناعة الجسم ويسبب التسمم وبدلا من استقبال المستشفيات لحالات كورونا فقد يزداد الامر سوءا وتستقبل حالات التسمم التى تنتشر فى شم النسيم بسبب الفسيخ، بلاش ندخل الدولة فى مشاكل اخرى يكفى وباء كورونا.

وتابع، اما الرنجة فمن الممكن ان تتناول الرنجة المدخنة من أماكن موثوق فيها ولكن بكميات قليلة، مع تناول البصل والليمون معه وذلك لتقوية جهازك المناعى وليس له علاقة بعلاج كورونا او الوقاية منها.

ونصح الحداد ، تجنبوا التجمعات فى شم النسيم وابتعدوا عن زيارة الحدائق أو الاقارب واكتفى بالاحتفال فى منزلك فقط".