شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا من الجثث أثناء الغسل أو الدفن (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا، يتبادر إلى الذهن بعض الأسئلة التى تدور فى ذهن الكثير منا إمكانية نشر العدوى، وأهم هذه الأسئلة هى الاصابة بعدوى فيروس كورونا نتيجة غسل وتجهيز الجثمان ورد منظمة الصحة العالمية على ذلك..

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س. هل يمكن الاصابة بعدوى فيروس كورونا من عند التعرض لجثامين توفوا بسبب فيروس كورونا؟

ج. قالت الدكتورة إيناس هويدى بمنظمة الصحة العالمية، إلى الآن لا يوجد دليل على إصابة أى شخص بالعدوى نتيجة التعرض لجثامين الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، ومع ذلك تنصح المنظمة العاملين الصحيين القائمين بأعمال تغسيل الجثمان والدفن بارتداء أدوات الوقاية الشخصية.

س. ما هى أدوات الوقاية الشخصية اللازمة للقيام بأعمال تجهيز الجثمان والدفن للمصابين بفيروس كورونا؟

ج. أدوات الوقاية الشخصية عند تجهيز الجثمان والدفن هى ارتداء القفازات الجراحية شديدة التحمل إن أمكن، ولبس الماسك، والمريلة الغير منفذة للسوائل، ووقاية العين.

س.هل يمكن عدوى الأشخاص الذين يقومون بدفن الجثة المصابة بفيروس كورونا؟

ج . عند دفن الجثمان وحضور الجنازة لا يوجد عليهم أى خطورة أثناء عملية الدفن، ولكن العدوى قد تكون نتيجة للمتواجدين بالجنازة، وليس من الأموات عندما يكون احد الموجودين بالجنازة مصابا بفيروس كورونا، حيث يجب مراعاة التباعد بين الأشخاص، موضحة أنه يجب أن يكون هناك مسافة متر حتى إذا كان هناك مصاب بالفيروس لا يتم عدواهم.