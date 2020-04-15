تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريم كراميل بالبسكويت

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بسكويت دايجستف : 250 غراماً

- الزبدة : 100 غراماً

- كريمة الخفق : باكيت (بودرة)

- كريمة : كوب (سائلة)

- كريم كراميل : باكيت (بودرة)

- القشطة : علبة الطريقة: ضعي بسكويت الدايجستف في المطحنة الكهربائية واطحني، ثم أضيفي الزبدة واطحني مجدداً حتى تتجانس المكونات.

رصي البسكويت بقاع أكواب التقديم.

في وعاء الخلط، اخفقي الكريمة البودرة مع السائلة حتى يتشكل لديك مزيج هش وكريمي.

أضيفي الكريم كراميل مع العسل الخاص به، واخفقي مجدداً.

أضيفي القشطة واخفقي جيداً.

وزعي خليط الكريم كراميل فوق طبقة البسكويت.

أدخلي الأكواب للثلاجة مدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

زيني بحسب الرغبة وقدميها باردة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزي كيك بالقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز

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