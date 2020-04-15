تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالكريمة

المقادير

- للتزيين :

جبن كريمي : 200 غم

سكر البودرة : كوب

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

قشرة ليمون : حسب الرغبة (مقطعة)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- سكر : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (سائل)

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب (منخل)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

الطريقة:

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صبي الزيت النباتي في وعاء الخلط، أضيفي السكر، اخفقي باستخدام المضرب الكهربائي.

أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم صبّي الفانيلا.

صبي الحليب السائل، وأضيفي ملعقة صغيرة من برش الليمون واخفقي.

اخلطي الطحين مع الملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر.

إبدأي بإضافة خليط الطحين لخليط البيض بالتدريج مع الخفق المستمر.

بطني قالب الكيك بالزيت والطحين، وصبي خليط الكيك فيه.

أدخلي قالب الكيك للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة تتراوح ما بين 40 - 45 درجة.

لتحضير صوص التزيين: اخلطي السكر البودرة مع الجبن الكريمي وعصير الليمون حتى يتشكل لديك مزيج كريمي، ضعيه في كيس الحلواني وزيني به وجه الكيك بحسب الرغبة.

أضيفي قشرة الليمون المبشورة على وجه الكيك بحسب الرغبة.

قطعيه وقدميه فوراً.

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