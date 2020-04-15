تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون مع جوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ربع كوب

- سكر : كوب

- طحين : 2 كوب

- جوز الهند : كوب ونصف

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : ربع كوب

- الزبدة : 100 غراماً (طرية بحرارة الغرفة) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي البيض والفانيلا وبرش الليمون واخلطي.

أضيفي الحليب وعصير الليمون واخفقي.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح وأضيفي المزيج لخليط البيض والسكر والزبدة والليمون والحليب واخفقي حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

أضيفي جوز الهند واخلطي جيداً.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد ثم انقليه لطبق التقديم.

زيني الكيك برشة جوز هند و قطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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