إليك 15 فائدة صحية للقرنفل تعرف عليها

القرنفل (Cloves)، عبارة عن فصوص صغيرة على شكل مسمار، تنمو من شجرة دائمة الخضرة. وغالباً ما يُستخدم في الطهو ويمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على جسم صحي وخالٍ من الأمراض، فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفطريات والجراثيم ومضادة للفيروسات، وله خصائص مطهرة ومسكنة. ومصدره آسيا وأميركا الجنوبية.

* الآثار الصحية للقرنفل

1- تحسين الهضم

يعمل القرنفل على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، كما أنه جيد أيضًا لتقليل انتفاخ البطن، التهيج المعوي، عسر الهضم، والغثيان. ويمكن تحميصه وطحنه وتناوله مع العسل لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي. كما وجد أنه علاج فعال للإسهال المزمن وديدان الأمعاء.

2- خصائص مضادة للبكتيريا

تم اختبار القرنفل لخصائصه المضادة للبكتيريا ضد عدد من مسببات الأمراض البشرية. وكانت مسامير القرنفل قوية بما فيه الكفاية لقتل تلك البكتريا، كما وجد أنه فعال ضد البكتيريا التي تسبب الكوليرا.

3- الخصائص الكيميائية

القرنفل له خصائص كيميائية مضادة للسرطان، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة أكسفورد جورنال: Carcinogenesis أنها مفيدة في السيطرة على سرطان الرئة في مراحله المبكرة.

4- حماية الكبد

تحتوي الفصوص على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي تعتبر مثالية لحماية أعضاء الجسم من تأثيرات الجذور الحرة، وخاصة الكبد.

5- السيطرة على مرض السكري

وقد استخدم القرنفل في العديد من العلاجات التقليدية لعدد من الأمراض. أحد هذه الأمراض هو مرض السكري. ولدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري، فإن كمية الأنسولين التي ينتجها الجسم إما غير كافية، أو لا يتم إنتاجها على الإطلاق. وقد وجد أن مسامير القرنفل تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وهذا ما تؤكده دراسة من قبل الدكتور راتنا تشاكرابورتي براساد وآخرين، في كلية الطب بجامعة فاندربيل.

6- الحفاظ على العظام

تشتمل المستخلصات المائية من القرنفل على مركبات فينولية مثل الأوجينول ومشتقاته، مثل الفلافونات، الايسوفلافون، والفلافونويد. وهذه المركبات مفيدة بشكل خاص في الحفاظ على كثافة العظام ومحتوى المعادن العظمية وكذلك زيادة قوة العظام في حالة هشاشة العظام.

7. فوائد القرنفل للشعر

يحتوى القرنفل على الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر، لذا أصبح مكون أساسي في تحضير العديد من منتجات العناية بالشعر، وهذه بعض فوائده:

- تطويل الشعر خلال فترة زمنيّة قصيرة.

- إعادة النضارة والحيويّة.

- تكثيف الشعر.

- تقوية بصيلات الشعر وتقليل مشاكل التساقط والتقصف.

8- خصائص مضادة للطفرات الوراثية

الطفرات هي تغير التركيب الوراثي للحمض النووي، وتقول دراسة تم الاستشهاد بها في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية إن المركبات البيوكيميائية الموجودة في القرنفل، مثل الفينول بروبانويد phenylpropanoids، كانت قادرة على السيطرة على آثار الطفرات إلى معدل كبير.

9- دعم المناعة

يحتوي برعم زهرة القرنفل المجففة على مركبات تساعد في تحسين نظام المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء.

10- خصائص مضادة للالتهابات

يمتلك القرنفل خصائص مضادة للالتهابات وتخفيف الألم. وتشير الدراسات على مستخلصات القرنفل التي تم تجريبها على الفئران المختبرية إلى أن وجود الأوجينول يقلل من الالتهاب والوذمة الناتجة عنه، وقد تأكد أيضًا أن الأوجينول لديه القدرة على تقليل الألم عن طريق تثبيط مستقبلات الألم.

11- علاج أمراض الفم

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يمكن أن يؤخذ القرنفل لأمراض اللثة مثل التهاب اللثة. ووفقاً للدراسة التي أجريت في معهد الأسنان واللثة، جامعة أيوا، الولايات المتحدة، أنه يمكن أن يستخدم لعلاج آلام الأسنان بسبب خصائصه المضادة للألم، فهو يحتوي على مركب شبيه بالبنزوكايين (مخدر موضعي).

12- منشط جنسي

وفقاً للطب اليوناني والتجارب التي أجريت على القرنفل، وجد أن له خصائص إيجابية لمعالجة المشاكل الجنسية.

13- علاج للصداع

يمكن تقليل الصداع باستخدام القرنفل.. اصنع عجينة من براعم القرنفل وامزجها بالقليل من الملح الصخري، وأضف هذا المكون إلى كوب من الحليب، ستشاهد التأثير السريع والفعال في التخلص من ألم الرأس.

14- حبّ الشباب

على الرغم من أن زيت شجرة الشاي (وهو من الزيوت العطرية) معروف بشكل أفضل على أنه علاج طبيعي لحب الشباب، لكن، في بعض الأحيان يستخدم زيت القرنفل للبثور. في حين لا توجد دراسات سريرية تدعم هذه الادعاءات، فإن الخصائص المضادة للمكروبات يمكن أن تساعد في قتل بكتريا P. acnes التي تلعب دورا كبيرا في تطور حب الشباب، كما تقضي على البكتيريا الموجودة على سطح البشرة التي تشارك في تطور حب الشباب.

15- الحماية من التسمم الغذائي

في الاختبارات المعملية المنشورة في عام 2009، وجد العلماء أن زيت براعم القرنفل قد يساعد في الحماية من التسمم الغذائي. بعد إضافة زيت القرنفل إلى هريس التفاح القابل للأكل، لاحظ العلماء أن زيت برعم القرنفل ساعد على كبت نمو الليستيريا (وهو نوع من البكتيريا المعروفة بأنها تسبب الأمراض المنقولة بالأغذية).

ويُعتقد أن فوائد القرنفل الصحية ناتجة عن آثاره المزعومة والمضادة للالتهابات والبكتيريا، ويتم وصفه كعلاج طبيعي للمشاكل الصحية التالية:

- الحساسية.

- التهاب المفاصل.

- نزلات البرد.

- قشرة الرأس.

- الصداع النصفي.

وفي ألمانيا، وافقت وكالة رقابية حكومية تُعرف باسم "المفوضية الأوروبية" على استخدامه كمطهر ومضاد حيوي موضعي، ومع ذلك، فإن الأبحاث على فوائد القرنفل الصحية ما زالت محدودة.

* الآثار الجانبية المحتملة

قد يسبب القرنفل ردود فعل تحسسية وتأثيرات ضارة معينة (مثل حرقان، زيادة خطر النزيف وخفض مستويات السكر في الدم) في بعض الأفراد؛ ولا يُنصح عمومًا بتناول الزيوت العطرية ومن ضمنها القرنفل، ولا تعريض الطفل له.

* القرنفل وتأثيره على الحامل والمرضع

ينصح بتناوله باعتدال حيث يفيد الحامل والجنين، ومن فوائده:

- يساعد على نمو الجنين بشكل طبيعيّ ويقوي عظامه.

- يساهم في بناء الجهاز العصبي للجنين.

- مصدر مهم لفيتاميني (C) و(K).

- يحسن التقيؤ والغثيان والصداع.

- ويقوي عضلة الرحم ويسرع عملية الولادة.

- يحسن من عمل الجهاز الهضمي؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

ولكن يجب الحرص على الاعتدال في تناوله، حيث أنه قد يؤدي إلى النزيف أثناء الولادة، كما قد يغير من طعم اللبن وينفر الطفل.

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