في 4 ساعات.. الأمن المصري ينهي "إجرام 7 إرهابيين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل "رصد وتصفية" خلية الأميرية الإرهابية، شرقي القاهرة، التي أسفرت عن مقتل جميع عناصر الخلية، وقالت الداخلية، في بيان، إن "معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية تستغل عدة أماكن لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين".
خلية "الأميرية".. إدانات للإرهاب وإشادات بالشرطة المصرية
الداخلية المصرية تعلن تفاصيل رصد وتصفية "خلية الأميرية"
وأضافت أنه "تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على ٦ بنادق آلية و٤ أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة".
وأسفر تعامل قوات الأمن مع تلك العناصر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.
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