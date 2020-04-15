القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء، إن أكثر من ثلث بحارة حاملة الطائرات شارل ديجول مصابون بفيروس كورونا.



وأصدرت الوزارة بيانا، جاء فيه "حتى تاريخ مساء 14 أبريل شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارا من المجموعة الجوية البحرية، وأجريت الأغلبية العظمى من هذه الاختبارات لبحارة من حاملة الطائرات وكانت اختبارات 668 منهم إيجابية".

وتابع البيان: "من بين هؤلاء دخل 31 مستشفى سانت آن التابع لوزارة القوات المسلحة في تولون، وواحد في العناية المركزة".

ورست حاملة الطائرات الفرنسية، الأحد، في ميناء قاعدتها "تولون" قبل أحد عشر يوما من الموعد المحدد حتى تتم رعاية البحارة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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كانت باريس قررت تقديم موعد عودة حاملة الطائرات إلى فرنسا بعد الاشتباه بنحو أربعين إصابة بفيروس كورونا المستجد على متنها.

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن البحارة الذين ظهرت عليهم العوارض يخضعون لمراقبة طبية مشددة ولا يثيرون أي قلق.

وبعد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الأمريكية في المحيط الهادئ، أصبحت شارل ديجول تسجل حالات مشبوهة بالوباء الذي ظهر منذ ديسمبر/كانون الأول في العالم.

وفي وقت سابق الأربعاء، سجلت فرنسا 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 106206.