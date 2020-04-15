القاهرة - لايف ستايل المقادير - مقادير الكيك : خليط كيك الفانيلا الجاهزة : نصف كمية

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : نصف كوب

عصير الأناناس : 180 ملليلتراً

أناناس : علبة - مقادير الصوص : الزبدة : 50 غم

السكر البني : نصف كوب Advertisements الطريقة:

لتحضير الكيك: ضعي نصف مقدار كيك الفانيلا الجاهز بوعاء الخلط، ثم أضيفي البيض، والفانيلا، والزيت النباتي، وعصير الأناناس، واخلطي المكونات جيداً.

لتحضير الصوص: ضعي الزبدة والسكر في قدر صغير على النار وحركي حتى تتجانس المكونات ويتشكل لديك خليط كثيف، وصبيه بقاع قالب الكيك.

وزعي شرائح الأناناس.

صبي خليط الكيك بالقالب.

أدخلي الكيك للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 40 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج.

اقلبي الكيك وقطعيه وقدميه بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الأناناس والمندرين تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الأناناس بالفرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.