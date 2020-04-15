تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الرافايلو

المقادير
- جوز الهند : 3 اكواب
- الحليب المكثّف : كوب ونصف (محلى)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
الطريقة:
نذوب الزبدة ونخلطها مع جوز الهند والحليب المكثف.
نشكل المزيج على شكل دوائر.
نحشي الدوائر باللوز ونقدم باردة.
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