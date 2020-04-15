تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الرافايلو

المقادير - جوز الهند : 3 اكواب

- الحليب المكثّف : كوب ونصف (محلى)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: نذوب الزبدة ونخلطها مع جوز الهند والحليب المكثف.

نشكل المزيج على شكل دوائر.

نحشي الدوائر باللوز ونقدم باردة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير موز بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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