تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ

المقادير

- توست : 4 شرائح

- جبن الشيدر : 4 شرائح

- طماطم : 1 حبة (مقطعة دوائر رفيعة)

- جبن كريمي : ملعقة كبيرة

- السبانخ : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: ادهني شرائح التوست بالجبن الكريمي.

وزعي 2 شريحة جبن على 2 شريحة خبز.

وزعي الطماطم والسبانخ وغطي الشرائح بالشرائح المتبقية من التوست.

حمصي الساندويش بحماصة الساندويشات حتى تسيح الجبنة ويتحمر الخبز وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالسبانخ والبازيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الخيار والجبن

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