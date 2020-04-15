تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مافن اومليت بالخضار

المقادير

- البيض : 8 حبات

- حليب : نصف كوب

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- الفلفل الملوّن : كوب (مفروم مكعبات صغيرة)

- السبانخ : نصف كوب (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صدر تيركي : 100 غراماً (مفروم مربعات صغيرة)

الطريقة:

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

جهزي صينية المافن وادهنيها بالقليل من الزيت.

اخفقي البيض مع الحليب جيداً ثم أضيفي الجبن الشيدر المبشور.

أضيفي الفلفل الملون والتيركي والملح والسبانخ والفلفل الأسود واخلطي.

وزعي المزيج في صينية المافن المجهزة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 – 25 دقيقة ثم ازيليها من الفرن.

قدمي مافن الاومليت ساخناً مع الخبز المحمص حسب الرغبة.

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