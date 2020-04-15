رئيسة وزراء فنلندا ترفع العزل العام المفروض منذ نحو 3 أسابيع

أعلنت سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا، الأربعاء، أن السلطات سترفع حواجز الطرق الموضوعة حول العاصمة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وبدأت القيود على السفر من منطقة العاصمة إلى بقية أرجاء البلاد وإليها يوم 28 مارس الماضي، بهدف منع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في بقية أرجاء البلاد.

ومددت الحكومة الفنلندية وشددت الضوابط الحدودية التي تقيد السفر من وإلى البلاد حتى 13 مايو بهدف احتواء انتشار فيروس "كورونا".

وتابعت فنلندا بقلق متزايد الاستراتيجية التي اتبعتها جارتها السويد خشية أن يؤدي السفر عبر الحدود إلى تسارع وتيرة انتشار الفيروس في الأجزاء الشمالية من فنلندا حيث تزيد أعداد السكان كبار السن وتقل موارد الرعاية الصحية.

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وقالت الحكومة الفنلندية في بيان "تهدف الحكومة إلى زيادة الحد من الحركة في منطقة السفر الأساسية عبر الحدود مع السويد والنرويج".

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