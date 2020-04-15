أقصر امرأة فى العالم تواجه وباء "كورونا" في الهند على طريقتها الخاصة

شاركت الهندية جيوتي أمجى، أقصر امراة فى العالم، بحملات التوعية ضد فيروس كورونا فى الهند، حيث جابت شوارع مدينة ناجبور في وسط الهند لتشجيع الناس على ملازمة المنازل بعدما وجهت الشرطة نداء للمساعدة في إقناع المواطنين بأهمية الحجر في وسط انتشار وباء فيروس كورونا.

وتنقلت جيوتي امجى التي يبلغ طولها 62,8 سنتيمترا بين مناطق عدة في المدينة الواقعة في ولاية ماهاراشترا لحث الهنود على غسل الأيدي ووضع القناع والقفازات عند مغادرة المنازل، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقالت جيوتي أمجي (26 عاما) :"عناصر الشرطة والجيش وأفراد طواقم الرعاية الصحية يكافحون الفيروس وينقذون الأرواح. وأريد رغم قصر قامتي، المساهمة..وأطلب من الجميع اعتماد التباعد الاجتماعي وملازمة المنزل لكسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس".

ومنذ حصولها على هذا اللقب العام 2011، تعمل الشابة في التليفزيون في الهند والولايات المتحدة. ومنذ فرض الإغلاق العام في الهند نهاية مارس والذي مدد الثلاثاء حتى الثالث من مايو، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة مثل التبضع وشراء الأدوية.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودى فى خطاب للأمة بثه التلفزيون، إن التحدى يكمن فى منع انتشار الفيروس إلى مناطق جديدة من البلاد، لكنه عبر عن أمله فى أن يتم تخفيف بعض القيود الأسبوع المقبل فى المناطق الأقل تضررا للسماح بالأنشطة الأساسية.

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وقال "حتى 3 مايو، يجب على كل هندى البقاء فى العزل. أطلب من جميع الهنود أن نوقف انتشار فيروس كورونا إلى مناطق أخرى".

ولم يقدم مودى إغاثة فورية لملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق الاقتصاد، لكنه قال إنه يشعر بألمهم فى الوقت الذى تكافح فيه الأسر الفقيرة من أجل الحصول على الطعام ولا يستطيع العديد من العمال المهاجرين الوصول إلى قراهم.

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