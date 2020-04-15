رائدة فضاء أميركية توجه رسالة تحفيزيه لأطفال بغداد من "السماء"

وجهت رائدة الفضاء الأميركية من أصول عراقية، جيسيكا مير، رسالة تحفيزية إلى أطفال العراق من الفضاء، مؤكدة أنها تريد رسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق. كما طالبتهم بأن يجتهدوا في دراستهم من أجل تحقيق أحلامهم.

ونشرت صفحة "مؤسسة أطفال العراق" على موقع "فيسبوك"، رسالة رائدة الفضاء، التي أكدت خلال حديثها أن والدايها من بغداد لذلك فهي تتشارك التراث معهم. لذلك يمكنهم تكوين عائلة كبيرة معا.

وطالبت أطفال العراق بالبحث عنها في الفضاء، قائلة: "أستطيع أن أرى أضواء بغداد الكثيفة من الفضاء، فأنا أكون فوقكم بـ 350 كم. يمكنك البحث عني باستخدام موقع إلكتروني خاص من ناسا، يعلمكم بوقت تحليق مركبة الفضاء الدولية فوقكم". مشيرة إلى "أنها ربما سترى ابتسامة أطفال العراق اللامعة من الفضاء، وأنهم سيرون ابتسامتها لهم".

وكانت قد وصلت مير وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر سيبتمبر/أيلول 2019، وستقضي أكثر من 7 أشهر على متن المحطة، بحسب "سي إن إن"، حيث وأجرت مير وزميلتها رائدة الفضاء، كريستينا كوخ، أول رحلة فضائية للنساء خارج محطة الفضاء الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، استمرت لسبع ساعات، أنجز خلالها الفريق بعض المهام خارج المحطة.

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