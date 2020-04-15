تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الأجبان بالفطر والببروني

المقادير: – مقادير العجين : ماء دافئ : كوب ونصف

الخميرة الفورية : ملعقتان صغيرتان وربع

طحين : 3 أكواب وثلاثة أرباع الكوب

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : 2 ملعقة صغيرة

سكر : ملعقة صغيرة – مقادير حشوة البيتزا : زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

صوص البيتزا : كوب

جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

الفطر : 2 كوب (طازج ومقطع شرائح)

الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

زيتون أسود : نصف كوب (مقطع شرائح)

ببروني : 150 غراماً (شرائح)

ريحان : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

البصل : 1 حبة (مفروم شرائح ومحمر ومكرمل) الطريقة: 1. ضعي الماء الفاتر في وعاء العجانة وأضيفي الخميرة واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تذوب وتفور. 2. أضيفي الطحين مع الملح وزيت الزيتون واعجني على سرعة منخفضة. 3. اعجني الخليط لمدة 7 دقائق حتى يصبح العجين متماسكاً وليناً في الوقت نفسه. 4. يمكن عجن المكونات باليد بدل العجانة. 5. جمعي العجين على شكل كرة كبيرة وادهنيها بزيت الزيتون وغطي الوعاء واتركيه بمكان دافئ مدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها. Advertisements 7. اعجني العجين على سطح مرشوش طحين باليد ثم قسميها إلى قسمين أو أكثر حسب حجم الصواني لديك. 8. مدي العجين لسماكة متوسطة في صينية البيتزا واصنعي شقوق بواسطة الشوكة على سطح العجين. 9. اتركي العجين مدة 10 دقائق ممدود بالصينية. 10. وزعي صوص البيتزا فوقها ثم وزعي الببروني والفطر والبصل والزيتون الأسود والفلفل ثم وزعي الريحان وزيت الزيتون. 11. سخني الفرن على حرارة 200 درجة وأدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة. 12. ازيلي الصينية من الفرن ووزعي جبن الشيدر وجبن الموزاريلا والجبن البارميزان وأعيدي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن. 13. قطعي البيتزا وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتزا الإيطالية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلي

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