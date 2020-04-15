تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر الكوسا

القاهرة - لايف استايل المقادير: – الكوسا : 2 حبة (كبير الحجم)

– البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مبشور)

– البيض : 2 حبة (مخفوق)

– طحين : 6 ملاعق كبيرة

– بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

– ملح : ملعقة صغيرة

– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

– الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: ابشري الكوسا واخلطيه مع البيض والبصل والطحين والبيكنج باودر والملح والفلفل في وعاء حتى تمتزج المكونات.

سخني مقلاة واسعة وأضيفي الزيت.

أضيفي حوالي ربع كوب من خليط الكوسا والبيض وحمريه لمدة دقيقتين ثم حمريه من الجهة الأخرى.

كرري العملية حتى انتهاء الكمية.

قدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو صلصة الرانش الخفيفة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي الكوسا التركي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبدة بالبصل وزيت الزيتون

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