تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون

المقادير:

– فيليه الهامور : 2 قطعة (سمك)

– زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

– الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

– ملح : نصف ملعقة صغيرة

– عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

– الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات)

– الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات)

– الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم مكعبات)

– بقدونس : ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون)

الطريقة:

ادهني طبق الفرن بالقليل من الزيت.

تبلي سمك الفيليه بالملح والفلفل والكمون.

ضعي السمك في طبق الفرن.

وزعي الفلفل الملون حول السمك.

وزعي زيت الزيتون وعصير الليمون والبقدونس المجفف فوق الطبق وغطيه بورق القصدير.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 190 درجة 25 دقيقة أو حتى ينضج السمك.

ازيلي ورق القصدير وحمري الوجه وقدميه ساخناً.

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