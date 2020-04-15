تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خضار مشوية متبلة

القاهرة - لايف ستايل مقادير:



– الكوسا : 2 حبة (مقطعة دوائر)

– الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع دوائر)

– بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

– البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)

– زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

– ملح : ملعقة صغيرة

– عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

– خل البلسمك : ملعقة كبيرة

– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

– أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

– البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومقطعة شرائح) الطريقة: ادهني طبق الفرن أو صينية بالقليل من الزيت.

اخلطي الكوسا والبطاطس والجزر والبصل في الصينية وزوعي زيت الزيتون والملح والأعشاب المجففة والفلفل الأسود.

أدخلي الصينية الفرن على حرارة 190 درجة لمدة 25 دقيقة مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج الخضار.

ازيلي الخضار من الصينية وضعيها في طبق.

اخلطي عصير الليمون مع الخل البلسمك وصبي المزيج فوق الخضار.

أضيفي البقدونس المفروم وحركي المزيج و قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوسا المشوي بحشوة اللحم المفروم تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالماسترد

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